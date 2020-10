Ilustrační FOTO - Pixabay

Čísla jsou katastrofální, stát navyšuje covidová lůžka

Počet nakažených novým typem koronaviru v České republice neustále stoupá, hrozí, že v nemocnicích nebude dost lůžek. Řešením by měla být výstavba lůžkových kapacit mimo nemocnice, s níž by měl stát začít už tento víkend. Novinářům to ráno před odletem na summit v Bruselu řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

»Musíme urychleně stavět náhradní kapacity, toto je absolutní úkol,« uvedl Babiš. Armáda a Ústřední krizový štáb by s tím podle něho měly začít už o víkendu. »Nemáme čas, prognóza není dobrá, čísla jsou katastrofální a skutečně to velice, velice spěchá,« konstatoval.

Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) potvrdil, že zítra by měla začít výstavba lůžkových kapacit v areálu pražského výstaviště Letňany. Lůžek bude 500, výstavbu zajistí armáda. »Budou využity stavby a hangáry, kde je zajištěno temperování, vytápění,« řekl Hamáček. Vybavení bude pocházet z armádní polní nemocnice, obsluhovat lůžka bude vojenský personál a vyčleněni k nim budou i zdravotníci z nemocnic, které mohou doplnit medici.

Hasičský záchranný sbor podle Hamáčka využil evropský mechanismus civilní ochrany a požádal o materiální i personální pomoc ze zahraničí.

Babiš uvedl, že stát plánuje nakoupit 3000 postelí a 1000 lůžek pro pacienty v těžkém stavu od firmy Linet. Podle ředitele Linetu Tomáše Koláře musí společnost lůžka teprve vyrobit, v průběhu listopadu jich může firma státu dodat 4000.

Kvůli očekávanému zvýšení počtu nemocných Babiš kontaktoval i lázeňská zařízení a hovořil »s bavorskou stranou«. I když má stát ústní přísliby případné pomoci od sousedních zemí, pokud by nemocných bylo příliš mnoho, vláda podle Babiše dělá vše pro to, aby si ČR vystačila sama. »Všude nákaza stoupá, my máme ústní přísliby. Nespoléháme se na to a děláme vše, abychom to zvládli doma,« uvedl.

Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy by však umisťovat v současné době pacienty s nemocí COVID-19 do lázeňských zařízení nebylo vhodné. Lázně by měly být podle něj až tím posledním místem, pokud by bylo něco takového potřeba. Na rozdíl od jara jsou totiž nyní stále v provozu a poskytují péči lázeňským klientům.

Zásoby ochranných pomůcek jsou podle Babiše dostatečné, pokud některým nemocnicím chybí, mají oslovit Ústřední krizový štáb.

Fakultní nemocnice omezí plánovanou péči

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) se již ve středu s řediteli fakultních nemocnic dohodl na tom, že omezí plánované operace a péči. Kapacitu a lůžka, která se jim tak uvolní, mají připravit pro pacienty s nemocí COVID-19. Podle Prymuly se bude muset původně plánovaný počet míst pro nemocné s koronavirem kvůli rostoucímu množství případů zdvojnásobit.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula. FOTO - Wikimedia commons

Fakultní nemocnice začaly péči omezovat už v minulých dnech. »Ta opatření jsou už poměrně bolestivá, protože nad rámec té původně deklarované kapacity ji musíme prakticky zdvojnásobit. Důvod pro to je zřejmý. Blížíme se do fáze, kdy naše běžná kapacita může být ohrožena, tak jak nám kontinuálně narůstají hospitalizovaní pacienti. Dohodli jsme se s řediteli, že budou v tuto chvíli omezovat už elektivní péči, tedy péči, která je plánovaná, a připraví se uvolnění této kapacity na nápor pacientů covid pozitivních,« řekl ministr na Twitteru.

V dalším videu Prymula uvedl, že narůstající počty nakažených koronavirem »směřují do pásma«, kdy se může stát, že pro pacienty nebude v českých nemocnicích dost lůžek s intenzivní péčí. »My musíme opravdu teď mobilizovat i rezervní kapacitu. Budeme mobilizovat různé stadiony, haly tak, abychom byli schopni etablovat lůžka i tam,« řekl ministr.

S lůžky je připravena pomoci i Správa státních hmotných rezerv (SSHR). »Máme v tuhle chvíli ve státních hmotných rezervách 2500 lůžek. Už jsem dal pokyn, abychom je připravili k eventuálnímu rychlému vyskladnění, ale ještě to není na stole. Ústřední krizový štáb ví, že tato dispozice u správy hmotných rezerv je, a jakmile nastane ta správná chvíle a bude-li požadavek příslušného ministerstva, předpokládám ministerstva zdravotnictví, tak my budeme samozřejmě připraveni,« řekl předseda SSHR Pavel Švagr.

Přibude hospitalizovaných i úmrtí

Podle predikce Ústavu zdravotnických informací a statistik se kapacita nemocnic i při nejoptimističtějším vývoji koronavirové epidemie na konci října vyčerpá. Scénář ukazuje, že ve druhé polovině měsíce bude přibývat v průměru téměř 7000 nakažených denně a úmrtí bude v říjnu téměř tisíc. Naopak nejkrizovější varianta počítá s 22 000 nakaženými za den a 1755 zemřelými.

Podle dostupných údajů v nemocnicích končí zhruba čtyři procenta nakažených. Téměř procento těch, kteří mají COVID-19, je pak ve velmi vážném stavu.

Prymula ve svém úterním projevu řekl, že se stav v ČR prudce zhoršuje, přírůstky počtu pacientů jsou jedny z nejvyšších na světě a modely ukazují, že v dalších týdnech přibude hospitalizovaných a takřka jistě i úmrtí.

V ČR ve středu přibylo 9544 prokázaných případů nemoci COVID-19, nejvíc za jediný den od začátku epidemie. Aktuálně nemocných je přes 77 000. V nemocnicích je 2678 pacientů s koronavirem. Stav 518 z nich je těžký.

Od 1. března, kde se v ČR objevily první případy nemoci, se novým typem koronaviru infikovalo více než 139 000 Čechů, z toho 68 531 od začátku října. Necelá polovina ze všech nemocných už se uzdravila.

S prokázaným koronavirem dosud zemřelo 1172 lidí. Od začátku měsíce stoupl počet úmrtí lidí o 501 případů, což je víc než dvojnásobný počet než za celé září.

Kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí od středy v celé ČR zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy přešly na distanční výuku kromě tříd pro děti se speciálními potřebami. Uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti.

Lidé by měli podle hygieniků dodržovat základní hygienická pravidla pod zkratkou 3R - kromě nošení roušek je to pravidelné mytí rukou a dodržování dvoumetrových rozestupů.

(jad)