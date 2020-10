Ilustrační FOTO - Pixabay

Poštovní hlasování se stát od státu liší

Jedním z velkých témat letošních amerických voleb je korespondenční hlasování. Ve světle pandemie je považováno za bezpečnější než cesta do volební místnosti a zájem o poštovní hlasovací lístky je mezi americkými voliči enormní.

Pravidla volby na dálku se ovšem stát od státu liší a pro některé obyvatele USA je tak proces výrazně složitější než pro jiné. Rozmach korespondenčního hlasování provází množství soudních sporů a obavy z povolebního chaosu.

Odevzdávání hlasů prostřednictvím pošty není pro USA ničím novým. Před čtyřmi lety se tímto způsobem do voleb zapojila skoro čtvrtina hlasujících voličů a v hrstce amerických států se volby už delší dobu konají převážně na dálku. Úřady tak mají s korespondenčním hlasováním zkušenosti a znají postupy potřebné na to, aby se předešlo podvodům.

Letos se ovšem volební orgány budou muset vypořádat s mimořádným množstvím poštovních hlasů. Odhaduje se, že by jich voliči mohli odevzdat až okolo 80 milionů, což by byl více než dvojnásobek oproti součtu z roku 2016. Už nyní je jasné, že proces se neobejde bez jistých zádrhelů. Zprávy o přešlapech při rozesílání hlasovacích lístků ovšem neznamenají, že by mělo docházet k rozsáhlým manipulacím s výsledky.

Technické nedostatky

Mnohem rozšířenějším fenoménem nejspíše bude odmítání lístků kvůli technickým nedostatkům, jako je například podpis voliče s přílišnými odlišnostmi od vzoru v evidenci úřadů. Například ve státě Alabama navíc nemůže být korespondenční hlas započítán bez kopie dokladu totožnosti a bez podpisů dvou »svědků« starších 18 let. V Pensylvánii zase musí voliči vyplněný lístek vložit nejdříve do speciální »obálky tajnosti« a tu pak odeslat volební komisi v další obálce.

Různě přistupují státy také k distribuci korespondenčních lístků. V desítce z nich včetně Kalifornie nebo New Jersey by je měli automaticky obdržet všichni registrovaní voliči. Ve zbylých částech USA si je voliči musí vyžádat, přičemž ve většině případů na ně vzhledem k hrozbě v podobě koronaviru mají nárok bez jakéhokoli dalšího zdůvodnění. Jen v několika státech k plošnému rozvolnění podmínek nedošlo.

Stát od státu se liší také nejrůznější termíny související se získáváním volebních lístků a se zpracováváním těch, které voliči odešlou zpět poštou nebo vhodí do speciálních volebních schránek. V Illinois a Utahu při včasném odeslání komisaři hlasy započítají i dva týdny po oficiálním termínu voleb (3. listopad), ve Washingtonu dokonce ještě později. V některých státech se mohou obálky s korespondenčními hlasy otvírat už deset dní před koncem října, jinde může sčítání začít až v den voleb. Druhá varianta platí i pro Floridu, Pensylvánii nebo Wisconsin, tedy státy, které jsou v matematice americké prezidentské volby klíčové.

Stovky stížností

Zároveň platí, že pravidla stále nemusí být konečná, neboť volební opatření přijímaná v reakci na COVID-19 jsou napříč USA objektem stovek soudních stížností. Častým motivem je, že republikáni se žalobami snaží omezit prostor pro dálkové hlasování, zatímco demokraté hájí opačný kurz. Strany při tom deklarují různé cíle, zásadním faktem ale je, že stoupenci Demokratické strany v průzkumech mnohem častěji dávali najevo záměr volit korespondenčně, než republikánští voliči.

To vše v kombinaci s obavami kolem připravenosti americké pošty a soustavným podkopáváním důvěry v dálkové hlasování ze strany prezidenta USA Donalda Trumpa vyvolává spekulace o hluboké povolební krizi. Sčítání korespondenčních hlasů je navíc časově náročnější a experti předesílají, že v některých státech se může čekání na vyhlášení vítěze v souboji o Bílý dům protáhnout na řadu dní.

Tím se otevírá prostor pro nejrůznější černé scénáře včetně vlny dezinformací, zpochybňování výsledků nebo násilností. Obě strany se připravují na další soudní tahanice a prezident Trump nedávno avizoval, že bude spoléhat i na nejvyšší soud USA, »aby se podívali na volební lístky«. Jeho vyzyvatel Joe Biden říká, že konečný výsledek voleb přijme.

Čím více poštovních hlasů bude nakonec odevzdáno a čím těsnější bude souboj mezi Trumpem a Bidenem, tím větší potenciální průtahy a nejasnosti. Komplikace by však přivodilo i to, kdyby si nakonec velká část voličů rozmyslela záměr hlasovat poštou a vydala se do volebních místností, kterých bude kvůli koronaviru k dispozici méně.

»Pokud se uprostřed pandemie nahrneme k zařízením určeným pro osobní hlasování, bude to recept na skutečný chaos,« řekla rozhlasové stanici NPR analytička a někdejší volební úřednice státu Arizona Tammy Patricková.

