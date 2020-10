Ilustrační FOTO - Pixabay

Google už nebude moci vykrádat média

Americká internetová společnost Google musí s francouzskými vydavatelskými podniky a s tiskovými agenturami začít jednat o platbách za využívání jejich obsahu. Podle agentury Reuters tak rozhodl francouzský odvolací soud, jenž potvrdil dubnový verdikt místního antimonopolního úřadu.

Google je už dlouho terčem kritiky za to, že ve svém vyhledávači veřejnosti zdarma zpřístupňuje zpravodajství. Rozhodnutí by mohlo mít odezvu i v dalších zemích, protože verdikt firmu nutí, aby si s vydavateli a s tiskovými agenturami sedla a dohodla s nimi způsob odměňování podle autorských práv. Podle aktualizovaných pravidel, která jsou platná v zemích Evropské unie, mají vydavatelé právo žádat po on-line platformách poplatek za to, že zobrazují úryvky z jejich zpráv.

Google v reakci na soustavnou kritiku i na rozhodnutí úřadů v některých zemích už na začátku října oznámil, že v příštích třech letech zaplatí miliardu dolarů (22,9 mld. Kč) mediálním firmám za to, že bude moci využívat jejich obsah. Google tak poprvé jasně řekl, kdy a kolik hodlá v první fázi dohody s vydavateli platit. Jak bude přistupovat k médiím v České republice, o tom se zatím nezmínil. Ve Francii jde nyní o nalezení dlouhodobě udržitelné metodiky, jak vydavatele a tiskové agentury za jejich zpravodajství odměňovat.

Slib Googlu vyplatit v příštích třech letech miliardu dolarů vydavatelům předpokládá, že firma spustí službu s názvem Google News Showcase, nejprve v Německu a v Brazílii. V Německu již mateřská společnost Alphabet uzavřela partnerství s dvěma desítkami vydavatelských firem, mimo jiné se zpravodajským serverem Der Spiegel a s časopisy Stern a Die Zeit. V Brazílii Google spolupracuje s deníkem Folha de S. Paulo, s televizí Band a se zpravodajským serverem Infobae.

(ici)