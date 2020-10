Lentilková

Jsme světoví. Francouzská pitná voda, japonské plzeňské pivo, německé škodovky, piškoty Opavia z Polska či německé lentilky. Sami si přidejte ze svého okolí další příklad. Světoví…

Za nadšeného potlesku »demokratů« byly naše podniky rozkradeny jako prý neživotaschopné – ve skutečnosti uvolnily místo firmám jiným… Další byly pod cenou prodány do rukou zahraničních korporací, prý jako záruka našeho rozvoje. Ve skutečnosti to vedlo ke ztrátě soběstačnosti i nezávislosti. Euforie z rozprodeje národního stříbra pomalu vyprchává. Z mnohého stříbra se stala jen torza, sklady či montovny. Tučné dividendy a zisky, pramenící i z naší levné pracovní síly a z poskytnutých daňových výhod, putují hezky mimo naší zemi. A když jsou korporace v úzkých, radši zruší v republice celou tradiční výrobu či ji přesunou k sobě. Naposledy nám dnes zamávaly lentilky. Naše lentilky. Lentilky z našeho dětství… Jejich výroba má zde skončit po 114 letech. Přesouvá se do Hamburku a bude se měnit i recept...

Lentilko, lentilko, postavíme ti další pomníček, nebo to tak nenecháme?

Zdeněk ŠTEFEK, stínový ministr kultury za KSČM