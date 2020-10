Pence, Beneš a moucha

Newyorské Timesy napsaly, že během živé debaty kandidátů na viceprezidenta (Salt Lake City) usedla na stříbřité hlavě úřadujícího republikánského viceprezidenta USA Mika Pence moucha. Timesy specifikují, že šlo o slušnou masařku, která se v politikově kštici hezky usadila a hověla si tam chvíli, čímž se na okamžik stala čtvrtým účastníkem debaty, resp. vedle viceprezidenta, demokratické senátorky za stát Kalifornie Kamaly Harrisové a moderátorky Susan Pageové. Jelikož vše probíhalo pod drobnohledem kamer a debatu sledovaly miliony lidí, z banality se vlastně stala »událost«. Muší expozé na hlavě viceprezidenta se dle Timesů protáhlo na dvě minuty a tři sekundy. Sociální sítě událost zhusta komentovaly. The Guardian zažertovaly, že na Pencově hlavě přistála jeho šestinohá republikánská kamarádka. Dle Guardianu se zakrátko objevil účet na Twitteru patřící jako že mouše…

O incidentu s hmyzem jsme mohli číst i na CBS NEWS a i v jiných zdrojích. (CBS připomíná, že v roce 2016 se na čele Clintonové usadila moucha při prezidentské debatě s Donaldem Trumpem v Saint Louis.) Na zmíněném duelu bylo před pár dny zajímavé i to, že Pence neodpověděl, zda republikáni spořádaně odevzdají moc demokratům, pokud demokrati v prezidentských volbách vyhrají a do křesla Bílého domu usedne právě demokratický prezident. Moucha však v minulosti obtěžovala také Baracka Obamu, ten během televizního rozhovoru na kanálu CNBC (2009) mouchu plácnutím usmrtil.

Věděli jste však, že muší incident lze vysledovat i ve starší české politice? Muší námět u nás má širší kořeny, jak to ostatně dokládá česká literatura. Snad automaticky se nám vybaví hláška z románu Jaroslava Haška Dobrý voják Švejk: »Pane hostinský, tady kdysi visel obraz císaře pána. – Jo, visel, ale sraly na něj mouchy, tak jsem ho dal na půdu. To víte, ještě by si mohl někdo dovolit nějakou poznámku, a byly by z toho nepříjemnosti. Copak to potřebuju?« Diváci filmů pro pamětníky či jen milovníci poezie si jistě vybaví verše Adolfa Heyduka – »Štěstí! Co je štěstí? / Muška jenom zlatá, / která za večera / kol tvé hlavy chvátá; / oblétá ti skráně, / v kadeři se kryje…«

Abychom však nechodili kolem horké kaše: zatímco Pencovi sedla moucha do vlasů, projdete-li si prostory, kde pracuje český pan prezident a jeho spolupracovníci na Pražském hradě, upoutá vás fotografie Edvarda Beneše; fotografie je v paspartě a v rámu. V dolním rohu čteme © U Jírů; fotografii tedy pořídil Václav Jírů. Na zmíněném foto tedy sedí v bílém obleku Edvard Beneš. Vysedává v exteriéru, v krouceném ratanovém křesle, za jeho zády tušíme malé jezírko. Beneš má levou ruku podepřenu o područku. Na kontrastním podkladě mu po bílém rukávu »leze« moucha. Pravou rukou Edvard Beneš třímá pravou područku, v levačce uvolněně drží bílý klobouk – kompozice záběru má styl a nikdo kol toho humbuk snad nikdy nedělal. Skutečný politik nemůže být cimprlich na drobnou havěť. Za retro vzpomínku stojí i někdejší podivínský fotograf Miroslav Tichý. Do jeho podomácku vyráběných fotoaparátů se dostávaly mouchy, ty se občas stávaly součástí vyvolaných fotografií. Abychom byli ale spravedliví: ani Pence, ani Hilary Clintonová si z mouchy nic nedělali. Jediný, kdo s mouchou bojoval, byl Obama. Ještě že se nepustil do křížku s Ruskem. Obama je jinak držitelem Nobelovy ceny míru. Česká pop-kultura rozhodně ví, co v analogických situacích dělat. Zazpíval nám to kdysi Juraj Kukura – Nech brouka žít… (i tu havěť muší). Benešovi na rukávu muška každopádně sluší.

Vladimír FRANTA