Vystrč ho

Ale no tak ano, pravice přece vůbec s funkcemi nekšeftuje. To přece dělají jen ti ostatní, pravice je přece čestná a na nějaké zákulisní hrátky nemá snad ani žaludek.

Když jsem před asi měsícem napsal, že pan Vystrčil má slíbeno za výlet na Tchaj-wan znovunabytí funkce předsedy Senátu, tedy druhé nejvyšší ústavní funkce v naší zemi, nestačil jsem se divit, jakých komentářů se mi dostalo. Jaké že to nesmysly plácám, že nerozumím morálnímu postoji našeho ústavního činitele, takhle to přeci nefunguje a podobně… No, dokonce i mainstreamová média se ale už popustila a místy konstatovala, jaký že kšeft to byl, bylo to totiž až do očí bijící, aby nevypadali totálně za blbce, že jim to uniklo.

Protože když mu tento týden, určitě naprosto nezištně, přislíbili podporu také Starostové a nezávislí, je jasno. Holt bude mít STAN »překvapivě« mnoho místopředsedů a výborů, nikoliv však, byť jako vítězové voleb, předsedu. Každopádně tato podpora stačí Vystrčilovi k hladkému znovuzvolení, které se očekává v polovině listopadu.

Říká se, že levice nemá moc osobností, ale vzhledem k tomu, že pravice vystrčila Vystrčila, nebude na tom rozhodně lépe. Holt loutka pro všechno. Málokdo by měl něco podobného zapotřebí a šaškoval takhle za relativně nevděčnou funkci.

Ano, máme Senát – a jeho předseda je oficiálně druhý nejvyšší ústavní činitel - a může se nám to líbit či nelíbit, leč Vystrčilova definice mne pobavila: »Senát je nejen opravářem zákonů a strážcem ústavnosti, demokracie, svobody a vlády práva, ale také ochráncem reálného života.« »My opravujeme a vylepšujeme se souhlasem Sněmovny každý desátý zákon. To není vůbec málo, takový kontrolor se rozhodně vyplatí,« dodal ještě Vystrčil. Ano, děkujeme, za naše peníze zdržování, gratuluji. Prostě paráda.

K tomu už není opravdu co dodat. Leda to, že za kšeftíky dostane někdo funkci – to je tedy onen reálný život? Většiny z nás ne, ale Vystrčilův určitě… Asi bychom si všichni měli udělat výlet na Tchaj-wan, funkcí je snad ještě dost, ne?

Tomáš CINKA