Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Summit EU bez von der Leyenové

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie včera bez šéfky Evropské komise v Bruselu zahájili summit, který má určit další směr zatím bezvýsledných jednání o vztazích s Británií po jejím odchodu z evropského bloku. Oběma stranám se rychle krátí čas a političtí vůdci unijních států se před začátkem včerejší schůzky shodovali, že stále věří v dohodu, k níž jsou však potřeba ústupky z britské strany.

Londýn má samozřejmě opačný názor. Očekává se, že summit vyzve k intenzivnějším jednáním o sporných bodech, ale i k přípravě na možný rozchod bez dohody. Summit začal včera a horečná jednání probíhají i dnes.

»Chceme dohodu, ale také chceme hájit rovné podmínky hry. Je to otázka férovosti, je to otázka pracovních míst a integrity našeho jednotného trhu,« řekl krátce před vrcholnou unijní schůzkou předseda Evropské rady Charles Michel. Politik předsedající summitům narážel na jedno z nedořešených témat, kterým jsou pravidla hospodářské soutěže, kde se EU obává možné konkurenční výhody pro britské firmy. Obě strany zatím nedokázaly sblížit své postoje ani v dalších dvou tématech, jimiž jsou dohled nad řešením sporů a práva na rybolov v britských vodách.

Šéf unijních vyjednávačů Michel Barnier, který včera informoval národní lídry o aktuálním průběhu a dalších vyhlídkách rozhovorů s Brity, se v posledních dnech marně snažil pobřežní země EU přimět ke vstřícným krokům vůči Británii. »Naši rybáři nebudou v žádném případě obětováni pro brexit,« řekl médiím při příchodu na summit francouzský prezident Emmanuel Macron, jehož země odmítá jakékoli změny v současných pravidlech přístupu do britských vod. Francie patří do skupiny několika pobřežních zemí, které mají zatím ve své neústupnosti jednotnou podporu ostatních států. Pokud se Barnierovi nepodaří vyjednat takové podmínky, které by Paříži vyhovovaly, je Francie podle ČTK připravena na rozchod s Británií bez dohody.

Ten by nastal v případě, že by obě strany nedospěly ke shodě v nejbližších týdnech, aby dohodu do konce roku stihly schválit národní parlamenty i Evropský parlament. Někteří politici hovoří jako o mezním termínu pro rozhovory s Británií o listopadu, jiní až o polovině prosince. Johnson sice prý chtěl mít o osudu dohody původně jasno už při včerejším a dnešním summitu, Londýn však již dal najevo, že ani kvůli protahujícím se jednáním britští vyjednavači od stolu neodejdou.

Ve hře také klima

Unijní lídři včera na summitu načali debatu také o zpřísnění klimatických cílů EU k roku 2030. K tomu jsou podle ČTK svolné všechny země a v debatě půjde především o to, jak celkový závazek Unie rozpočítat na jednotlivé státy. Tady by totiž mohl přece jen dělat problémy český premiér Andrej Babiš, který požadavky Bruselu považuje za nereálné. Aktivisté Greenpeace proto ještě před jeho odletem na summit rozvinuli v Praze futuristický transparent se starým Babišem, který říká: »Mohl jsem zastavit klimatickou krizi (ale neudělal to). Sorry jako.« Organizace zároveň ve středu premiérovi doručila petici Spolu pro klima, kde ho přes 60 tisíc lidí z ČR vyzývá, aby respektoval vědecké poznání a podpořil ambiciózní plán na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Minimálně 60% snížení emisí nyní prosazuje Evropský parlament.

Chybí i Morawiecki

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová kvůli kontaktu s osobou nakaženou COVID-19 opustila včerejší summit EU krátce po jeho zahájení. Šéfka unijní exekutivy na Twitteru informovala, že jeden ze členů jejího kabinetu měl včera ráno pozitivní koronavirový test. Politička, která dopoledne v sídle Komise jednala mj. s Babišem, měla podle svého vyjádření výsledek testu negativní.

Také polské stanovisko na summitu EU předkládal v zastoupení český premiér Andrej Babiš, protože polský premiér Mateusz Morawiecki zůstává v karanténě. Šéf české vlády včera novinářům v Bruselu řekl, že bude s polským kolegou na dálku ladit pozici krátce před odpoledním začátkem vrcholné schůzky. Právě boj proti koronaviru je třetím tématem summitu.

Plán obnovy

Babiš včera předal von der Leyenové tzv. plán obnovy, na jehož základě může ČR získat až 182 miliard korun z unijního fondu krizové pomoci ekonomikám stiženým koronavirovými omezeními. ČR chce být mezi prvními zeměmi, kterým Komise plán schválí, řekl premiér novinářům v Bruselu. Současný návrh je pouze první verzí možného využití peněz. Definitivní podobu plánu musí Praha předložit do konce dubna.

(čtk)