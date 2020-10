Ilustrační FOTO - Pixabay

Velký moskevský silniční okruh se zpožďuje

O Velkém moskevském silničním okruhu se mluví už 20 let, projekční práce začaly před patnácti lety, hotovo mělo být v roce 2018. Není.

Stavba je potřebná, bude obkružovat hlavní město v délce 530 kilometrů a odvede tranzitní dopravu z blízkosti metropole. Svůj okruh má Moskva už několik desítek let, přestal však stačit. Hlavně určoval, kam až Moskva sahá – na okruh, místní mu říkají kolco. Okruh měří necelých 200 kilometrů a byl překročen asi přede dvěma desetiletími. Megapole se přelila do Moskevské oblasti a rozšířila se tam včetně několika tras metra. V oblasti, která už administrativně zčásti patří k metropoli, se také začalo s masivní výstavbou.

V samotné Moskvě už prakticky není kde stavět, noví obyvatelé megapole tedy přibývají v bývalé oblasti. Tam se také urychleně buduje občanská vybavenost včetně hustší sítě silnic místních, oblastního významu, a také jedna významu federálního. Nový okruh. Jeho postavení je dáno přímou kontrolou prezidentské kanceláře nad průběhem stavby. Závidět kanceláři není co. Problémy od počátku, zvyšování nákladů, masivní změny projektů - a to vše »za běhu«, tedy v průběhu stavby. Už její počátek byl poznamenán dvouletým zpožděním. Kopnout do země se mělo v roce 2012 po výkupu pozemků a dokončení projektu. Ten byl k plánovanému začátku stavby hotov.

Chyběly peníze

Jenže přišla krize, která se podle serveru Lenta.ru silně dotkla státních financí, takže chyběly peníze na některé stavby, mimo jiné na okruh. Soukromých investic se krize tak nedotkla, takže stavební horečka v Moskevské oblasti pokračovala. Okruh se začal stavět s dvouletým zpožděním a i to stačilo, aby se části projektu ukázaly jako překonané. Přestaly odpovídat realitě. Třeba šíře okruhu, zpočátku mělo jít o »běžnou« dálnici se dvěma pruhy v každém jízdním směru. Za pouhé dva roky ale intenzita provozu v části budoucích úseků natolik zhoustla, že se musely projektovat třetí i čtvrté pruhy. Navíc v oblasti vznikla řada nových či podstatně rozšířených městeček a obcí, které se tak dožadovaly dopravních křižovatek, tedy především sjezdů a nájezdů, že projektanti jen kroutili hlavami. Podle nich by sídliště chtěla křižovatky snad na každém kilometru. Mimo to se rozšířily i plány na nové dálnice, vlastně samostatná dodatečná dálniční tělesa tam, kde rozšíření už postavené dálnice místní podmínky nedovolují. To ovšem znamená další výkupy pozemků a nové projektování.

Rozpočet bobtná

Rozpočet stavby je financován ze čtyř zdrojů: ze státního rozpočtu, ze státního Fondu národního bohatství, z prostředků zhotovitele státní firmy Avtodor a soukromými investory. Poslední dva mají vložené prostředky získat zpět z výběru mýtného, v Rusku jsou rychlostní komunikace placené. Rozpočet původně počítal se 300 miliardami rublů (rubl je asi 30 haléřů), před třemi lety se zvýšil na 313 miliard, loni na 316 miliard, nyní už vrostl na 341,2 miliardy. Zvýšené prostředky ovšem dodává jen státní rozpočet a Státní fond, zbylí investoři finance nenavýšili. Podle ruského zákona se může plánovaný rozpočet velkých staveb bez postihu navýšit o deset procent, takže zhotovitel teď má finanční polštář, se kterým pravděpodobně dílo dokončí. V každém případě média o tématu píší tak často, a tak kriticky - mají stavbu pod drobnohledem - že se zřejmě nikdo neodváží dílo včas nedokončit. To znamená do podzimu příštího roku, kdy má fungovat první etapa - 245 kilometrů, z toho 97 kilometrů bude spuštěno ještě letos, práce byly dokončeny. Zbytek se má dostavět opět po etapách do roku 2025. Budou však chybět některé křižovatky, které se už mohou postavit za provozu.

Současně začnou veřejnosti sloužit obslužné dopravní stavby jako benzinová čerpadla a motoresty. Vzhledem k tomu, že původně měl celý okruh sloužit před dvěma lety, média mu začala říkat »dlouhostav«. Mají snad jediné »utěšení«, Moskva zdaleka není rekordmanem v délce dopravní stavby. Tím je Praha, kde se vnější dopravní okruh staví od roku 1984 a hotova je zhruba polovina z asi 83 kilometrů. Moskevská média tento fakt připomínají. Některá asi kvůli zmínce o pražském primátorovi, který si tak rád, podle jejich názoru, hledí cizího, že nemá čas na vlastní.

