Ilustrační FOTO - Pixabay

Vývoz i dovoz poklesl

Český zahraniční obchod zaznamenal od ledna do srpna pokles u vývozu i dovozu asi o desetinu. Bilance byla meziročně nižší o 42 miliard korun. Nejvíce klesl vývoz do Německa, naopak výrazně vzrostl dovoz z Číny. Český vývoz poklesl především u motorových vozidel, oznámil Český statistický úřad (ČSÚ).

Vývoz za osm měsíců letošního roku skončil s 11procentním poklesem, dovoz se ve stejném obdobní propadl o 9,7 procenta. Dlouhodobě nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR je Německo. S ním se od ledna do srpna vývoz snížil o 84,5 miliardy korun, dovoz klesl ještě více, a to o 89,4 miliardy korun. U Číny ČR zaznamenává dlouhodobě zápornou bilanci, která se v koronakrizi ještě zvětšila, když se zvýšilo tempo růstu dovozu. Zatímco vývoz z ČR do Číny za osm měsíců letošního roku klesl o 1,2 miliardy korun, dovoz se zvýšil o 29,6 miliardy korun. Výraznou měrou se na tom podílel dovoz jednorázových roušek a jiného zdravotnického materiálu.

»Zahraniční obchod naší země je výrazně závislý na výsledcích zpracovatelského průmyslu, přičemž jednotlivá odvětví v tomto sektoru jsou napojena na automobilový průmysl,« řekl Stanislav Konvička z ČSÚ. Vývoz motorových vozidel od ledna do srpna se v meziročním srovnání propadl o 140 miliard korun, dovoz skončil v tomto období s poklesem 82,4 miliardy korun. Výrazné změny v odvětví mají podle Konvičky dopad na celý zahraniční obchod.

Bilance zahraničního obchodu ČR se státy Evropské unie (EU) je dlouhodobě kladná, naopak se zeměmi mimo EU záporná. Zatímco se bilance se státy mimo EU od ledna do srpna téměř nezměnila, rozdíl byl asi 55 milionů korun, se státy EU byl zaznamenán meziroční pokles 43 miliard korun.

Podle tzv. indexu exportu, který připravují Raiffeisenbank a Asociace exportérů, budou celoroční ztráty českého vývozu letos činit minimálně 305 miliard korun.

(ste)