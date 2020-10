Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Provoz na ruzyňském letišti slábne

Koronavirová krize opět ruší některé letecké linky z Prahy. Dopravci v minulých týdnech postupně přestali létat do více než 20 dříve obnovených destinací. To je zhruba čtvrtina z letního provozu.

Další vývoj podle ní závisí na dopravcích, dá se však odhadovat, že aerolinky budou provoz dále omezovat. Letiště proto od prosince přeruší noční provoz, uvedl server zdopravy.cz.

Situace v letecké dopravě se v současnosti vyvíjí velmi dynamicky. Dopravci se o případném zrušení letů rozhodují průběžně, sledují přitom poptávku cestujících a vládní opatření spojených s epidemiologickým vývojem v jednotlivých zemích. Lety ve větší míře zrušili i největší dopravci působící v Praze jako ČSA nebo Ryanair. Brzy bude zrušena například také linka do Mnichova a zřejmě i dalších destinací.

»I nadále si však cestující mohou vybrat z desítek destinací, do kterých mohou z pražského letiště letět přímo. Vždy je však důležité, aby si zjistili konkrétní podmínky vycestování do své cílové destinace,« řekla mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.

Ne všichni dopravci však provoz pouze redukují, v říjnu do letového řádu některé linky naopak přibyly. Jde například o spoje do Moskvy, kam znovu létají ČSA a Aeroflot, nebo do Kyjeva s Ukraine International Airlines. Jednou z nejnověji obnovených spojení je pak linka Air Cairo do egyptské Hurghady.

Kvůli prognózám o dalším oslabování leteckého provozu se však letiště chystá od 1. prosince uzavřít přes noc pro pravidelné i charterové lety. Plán počítá s omezením od 22.00 06.00. Letiště Praha tím chce ušetřit část nákladů v době, kdy prodělává kolem sta milionů korun měsíčně. »Jedná se o logický krok, jelikož reagujeme na aktuální složitou situaci a počet letů, který je v nočních hodinách minimální,« podotkla Pavlíková. Podle serveru se opatření dotkne maximálně několika jednotek letů denně. Letiště bude přesto dál odbavovat nákladní, technické, soukromé a případně i nouzové a zpožděné spoje. Vedle toho letiště hledá i další úspory, letiště například zřejmě od příštího roku zvýší cenu za své služby, letenky tak zdraží asi o 80 korun.

Pražské letiště během jarní krize zaznamenalo úbytek cestujících o více než 99 procent. Přes léto sice počty pasažérů začaly stoupat až na srpnových 350 000, to však bylo stále hluboko pod loňskými téměř dvěma miliony. Na podzim budou počty cestujících nejspíš opět klesat.

(ng)