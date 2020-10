Zkušební balónek a souvislosti

Musím se vrátit k názoru předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, který vyslovila v Poslanecké sněmovně. K návrhu, aby v době kurzarbeitu bylo možné jednodušeji propouštět zaměstnance, tedy zřejmě propouštět, aniž by se na ně vztahovaly jisté »záchranné vesty« a vlastně zákoník práce. Pokud by takový návrh byl přijat, znamenalo by to průlom do dosavadní ochrany zaměstnanců, i když i tak dost děravé. Šlo by vlastně o »zkušební balónek« pro další, jistě už pravicí připravená, antisociální opatření narušující tak proklamovaný »sociální smír«.

Je ovšem třeba se i na tento návrh dívat v souvislostech. Zatím k prosazení podobných »nápadů« nemá opozice dost hlasů ve Sněmovně. Ty je třeba v příštích volbách získat. A nejde jim především o Babišovo hnutí, i když právě na něj primárně útočí. To jí sice vadí, jde totiž o demokratičtější a sociálně přece jen více uvažující seskupení, které už konečně opustilo havlovské rozdělování společnosti, ale za určité situace je schopno se s pravicovou současnou opozicí spojit a v rámci »liberální demokracie« ustoupit v lecčems. Dokázala to i současná pandemie, kdy po červnu Babišova vláda byla ochotna uvolňovat přijatá opatření tak, že dnes jsme se dostali v Evropské unii na druhé místo nárůstu počtu nakažených na sto tisíc obyvatel. Váhavosti vlády v případě COVID-19 pravicová opozice také náležitě využila – viz nedávné volby – a využívá a využívat bude i nadále. Přičemž ona váhavost je důsledkem tlaku pravicových stran. Pokud by se ukázalo jako výhodné, anebo volební výsledek levicových stran by byl nedobrý, nepochybujme o tom, že babišovci by se nepřizpůsobili té nejpravicovější části opozice a nepřijali jejich postupy, týkající se například omezování práv pracujících. Hra na »problém Babiš« by pak byla jistě nějak ke spokojenosti pravice vyřešena.

Proti záměru omezit další práva zaměstnanců stojí levice, a zvláště pak KSČM. Jestliže by se tedy podařilo zbavit hnutí ANO Komunistické strany Čech a Moravy, pak je otevřena cesta k pravicové vládě, a to s ANO, anebo bez něj. To mějme všichni na paměti, nejen při vzrušené diskusi o dalším směřování KSČM, ale i při přípravě parlamentních voleb v příštím roce.

Otakar ZMÍTKO