Nenápadná zprávička

Miniaturní zpráva na stránce Zahraničí jednoho českého deníku přinesla tento týden informaci, že ukrajinské tajné služby vykázaly z území Ukrajiny dva neonacisty-cizozemce, kteří se chtěli na ukrajinském území zapojit do činnosti dobrovolnického praporu Azov. Zpráva uvádí, že šlo o Američany. Když jsem si tuto zprávu ťukla v češtině do internetového vyhledávače, nevyskočilo nic, zato v ukrajinštině přece něco. Podle SBU se cizinci pokusili připojit »k jedné z ukrajinských vojenských jednotek za účelem získání bojových zkušeností«, které plánovali využít při nelegálních činnostech typu obzvlášť závažných trestných činů, včetně vražd a teroristických útoků. Operovali v Kyjevě, Charkově a Lvově. Ukrajinské zdroje hovoří o »ukrajinské vojenské jednotce«, česká zpráva ukazuje přímo na Azov. Připomenu, že Azov užívá německou nacistickou symboliku, vlčí runu. Podobný vlčí hák užívala i 2. tanková divize Waffen-SS Das Reich.

O čem tato zprávička, ať je více či méně jmenovitá a konkrétní, vlastně vypovídá? Zaprvé, že se – doufejme – na Ukrajině něco mění k lepšímu v tom smyslu, že státní orgány mají zájem o eliminaci projevů neofašismu a neonacismu. Má však i druhý význam, a totiž, že dobrovolnické prapory, které se tak »vyznamenaly« v občanské válce na východě Ukrajiny, prosluly jako doupě neonacistů v mezinárodním měřítku, že to dvěma náckům z jiné země stálo za to vydat se na cestu. A je to také svého druhu přiznání. Ukrajinská tajná služba SBU tímto vlastně po letech veřejně potvrzuje to, co jsme v Haló novinách psali opakovaně – že po Majdanu se v ukrajinské společnosti odpoutalo ode dna nejhorší bahno, které tvoří militantní extremisté z Pravého sektoru a dobrovolnických praporů.

Z tohoto soudku je i další zpráva. Tuto středu pochodovalo Kyjevem asi 5000 krajně pravicových extremistů na protest proti příměří s proruskými povstalci na východě Ukrajiny, na němž má zájem i prezident Zelenskyj. Na vchod do prezidentské kanceláře tito militanti zavěsili transparent s antisemitským nápisem odsuzujícím »okupaci a rozkrádání Ukrajiny židovským klanem Vládi Zelenského«. Stoupenci krajní pravice považují příměří, na němž se dohodl Kyjev s Moskvou za podpory Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, za zradu ukrajinských národních zájmů.

Shromáždění se konalo na tzv. Den obránce Ukrajiny, který připomíná Stepana Banderu a Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA). To je ona nechvalně známá teroristická organizace ukrajinských nacionalistů, jež způsobila během druhé světové války nezměrné hoře všem, které fanatičtí ukrajinští nacionalisté nenáviděli, především Polákům, Židům, Rusům a volyňským Čechům, obecně antifašistům. Příslušníci UPA se dopouštěli etnických čistek a masakrů, které je možno označit i za genocidu.

Monika HOŘENÍ