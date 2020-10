Ilustrační FOTO - Pixabay

Restauratéři chtějí pomoc stravenkových firem

Stravenkové firmy a rozvozci jídla by podle zástupců podnikatelů měli podpořit restaurace, které musejí být od středy zavřené a občerstvení mohou prodávat jen přes výdejní okénka.

Pokud se na záchraně stravovacích zařízení nebudou podílet všichni, dopad pocítí právě i rozvážkové a stravenkové společnosti, uvedli v prohlášení představitelé Svazu obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací a Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Zcela zavřená je podle svazu a asociací třetina restaurací a tento počet dramaticky roste. Práci v odvětví tak ztratily tisíce lidí a každý den přibývají další, uvedli zástupci podnikatelů v prohlášení.

Při jarní vlně epidemie dočasné uzavření stravovacích zařízení podle asociací pomohlo rozvážkovým společnostem, které mnohonásobně zvýšily počet svých zákazníků i doručených jídel. Tyto firmy by měly alespoň do konce zákazu provozu restaurací poskytnout jejich provozovatelům výrazně lepší podmínky. Stravenkové firmy by měly minimálně do března příštího roku snížit poplatky účtované gastronomickým podnikům, žádají podnikatelé.

Za společnost Dáme jídlo se na dotaz ČTK k výzvě momentálně nikdo nevyjádřil. Aplikace Bolt Food partnerským restauracím poskytuje dopravu zdarma, z vybraných podniků dává slevu 30 procent na jídlo, sdělil tento týden regionální manažer Boltu pro střední a východní Evropu Roman Sysel.

Na trhu stravenkových firem výzvu podporuje značka LemonPay. »Velké francouzské společnosti neustále prohlašují, jak podporují české restaurace. Teď mají šanci tyto proklamace skutečně naplnit. Za každé použití papírové stravenky nebo stravenkové karty od francouzské konkurence jsou nucené české restaurace zaplatit provizi. V průměru činí okolo 4,9 procent, ale i více,« uvedl obchodní ředitel LemonPay Petr Skoč. Jeho společnost nefunguje na provizním systému, pro klienty má připraven měsíční tarif za správu karet a účtuje měsíční paušál za každou vydanou kartu, popsal.

»Abychom vyšli vstříc požadavkům zaměstnanců i restaurací, zrušili jsme v návaznosti na mimořádné opatření dočasně denní limit na transakce realizované eStravenkou. Pro restauratéry pak také funguje zrychlený režim proplácení papírových stravenek do tří pracovních dnů,« uvedl generální ředitel společnosti Up Česká republika Stéphane Nicoletti.

Restaurace, kavárny, bary a kluby musejí být od středy do 3. listopadu veřejnosti uzavřené. Občerstvení mohou prodávat přes výdejní okna mezi 06.00 a 20.00. Výjimku mají hotelové restaurace, které mohou být svým hostům k dispozici do 20.00. Vládní opatření se také netýká jídelen v sociálních nebo vězeňských zařízeních a provozovnách zaměstnaneckého stravování.

