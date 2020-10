Ilustrační FOTO - Pixabay

Zdravotnictví zažívá těžké týdny

Nejbližší týdny budou pro české zdravotnictví mimořádně těžké, velmi náročné především pro zdravotníky, kolaps systému kvůli epidemii COVID-19 ale nehrozí, prohlásil koordinátor intenzivní péče v zemi Vladimír Černý. Nakažení budou přibývat podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) ještě deset dní až dva týdny, kapacity pro ně v nemocnicích se už podařilo zdvojnásobit.

Ve čtvrtek testy v Česku potvrdily nákazu novým koronavirem u 9721 lidí, to je zatím nejvíc za jediný den od prvních potvrzených případů. Aktuálně nakažených je přes 84 tisíc, počet hospitalizovaných se blíží třem tisícům, obětí je 1230. Už v devíti ze 14 krajů se nákaza šíří komunitně a jsou v nejvyšším stupni rizika nákazy.

Na konci měsíce by podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška v optimističtějším scénáři mohlo potřebovat nemocniční péči 5000 lidí a v horším scénáři až tisíc lidí intenzivní péči. »Pokud by se neprojevila přijatá opatření, ve druhé polovině října se nakazí 200 000 až 250 000 lidí,« řekl Dušek. Reprodukční číslo, které popisuje průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, mírně kleslo z víkendových 1,5 na současných 1,4.

Dříve zveřejněné grafy ukazovaly, že dostupná kapacita by se na konci října mohla vyčerpat. Kapacita nemocniční péče bude proto posílena o 5000 lůžek a také až 1000 lůžek intenzivní péče. Nemocnice mají odložit nezbytnou péči.

Nová opatření zatím nebudou

Primárně se budou využívat kapacity »kamenných« nemocnic. Polní nemocnice jsou podle Prymuly připravované z bezpečnostních důvodů, aby kapacity lůžek nedošly. »Neznamená to, že je využijeme,« dodal. Armáda začne vybavení pro polní nemocnici do Letňan přivážet z Hradce Králové v pondělí.

Navíc v každém kraji mají být vyčleněny dva hotely. Jeden pro nenakažené lidi v karanténě či pacienty, kteří se vrátí z nemocnice a již nejsou pozitivní na COVID-19, druhý pro pozitivní pacienty, kteří nevyžadují lékařskou péči.

Prymula řekl, že i přes enormní nárůst nakažených další protikoronavirová opatření v těchto dnech vláda zavádět nebude. Nová přísnější opatření platí od středy, kdy se zavřely mimo jiné školy a restaurace, lidé se mohou venku i uvnitř scházet maximálně v šesti. Speciální otvírací hodiny pro seniory v obchodech jako na jaře se neplánují, ve hře je ale povinnost nosit roušky i ve venkovních prostorech. Podle ministra nepřišlo pozdě rozhodnutí o posledním zpřísnění, kdy byly uzavřené školy a restaurace. »Tato přísnější opatření se připravovala, musí vycházet z nějakých dat,« uvedl. Mírnější opatření podle něj měla být zavedená už v srpnu, některá možná už v červenci.

Odmítači ohrožují všechny

Z průzkumů vyplývá, že desetina lidí naprosto odmítá opatření dodržovat, upozornil ministr. »Pak to znamená, že se nenaplní očekávání a musíte přijmout opatření, která jsou výrazně tvrdší, než se původně uvažovalo,« dodal.

Každý by měl podle něj začít sám u sebe a vycházet ven co nejméně. »Osobní uzávěr, že se budu snažit zůstat doma, co to půjde, pokud to nebudou nutné aktivity, to je to zdaleka nejúčinnější, co můžeme udělat. Protože nejdůležitější je omezit počet kontaktů a pak jsme schopni snížit obrovskou zátěž, kterou v populaci máme,« dodal.

Nynější situace je podle Prymuly náporem na zdravotníky. I pokud by reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, kleslo pod jednoho, bude při velkých počtech nakažených chvíli trvat, než zase nápor na zdravotnictví klesne, dodal Prymula.

Devět krajů České republiky je po aktualizaci tzv. semaforu v nejhorším, třetím stupni rizika nákazy COVID-19. Před týdnem mělo červenou barvu, která znamená komunitní šíření nemoci, pět krajů. Ve druhém oranžovém stupni jsou aktuálně Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Olomoucký kraj a Vysočina. V zeleném stupni není žádný region.

(ng)