Ilustrační FOTO - Pixabay

Německo opět hlásí rekordní počet nových případů koronaviru

V Německu za poslední den přibylo 7830 nově nakažených koronavirem, což je nejvíce od začátku pandemie. Vyplývá to z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI). Nový rekord tak překonal ten čtvrteční, kdy země hlásila dalších 7334 infikovaných. V Česku, které má oproti Německu přibližně osmkrát méně obyvatel, v pátek přibylo 11.105 nakažených. Denní nárůst tak poprvé překonal hranici 10.000.

Úmrtí s covidem-19 v Německu za poslední den přibylo 33, čímž bilance mrtvých od začátku pandemie vystoupila na 9767. Nakažených země dosud zaznamenala 356.387. Zhruba 290.000 lidí se v Německu podle odhadů RKI z koronavirové nákazy zotavilo.

Podle agentury DPA jde současné údaje o počtu nakažených s těmi na jaře srovnávat jen částečně, jelikož se v zemi provádí více testů, čímž se přichází na více nakažených. Experti rovněž upozorňují, že údaje vzhledem k prodlevám mezi nákazou, testem, výsledkem a jeho nahlášením ukazují, jak se virus šířil zhruba před týdnem.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, je podle RKI v Německu 1,22, o den dříve to bylo 1,08.

Ukrajina zaznamenala rekordní počet 6410 nově nakažených

Ukrajina za posledních 24 hodin zaznamenala nový nejvyšší denní počet osob s výskytem koronaviru - 6410. Zároveň za pátek zemřelo 109 infikovaných, což je nejvíce od začátku pandemie, informovala bezpečnostní rada státu. Vysoká čísla za uplynulý den hlásí také Rusko: bezmála 15.000 nových výskytů nákazy a 279 mrtvých.

Rekordní nárůst počtu nakažených přitom Ukrajina ohlásila i o den dříve, kdy to bylo 5992. Od začátku pandemie bylo v zemi se zhruba 42 miliony obyvatel registrováno 293.641 případů koromaviru a 5517 mrtvých.

Denní nárůst počtu nakažených se přehoupl přes hranici 5000 v říjnu. Vláda proto prodloužila karanténní opatření až do konce roku.

Ukrajina zavedla poprvé celostátní karanténu v březnu, v létě přešla na takzvanou adaptivní karanténu, kdy omezení platila pro regiony s velkým výskytem infekce. V současné době je země rozdělena do barevných zón podle množství případů covidu-19.

V sousedním Rusku, které je čtvrtou nejvíce zasaženou zemí na světě, přibylo v uplynulých 24 hodinách 14.922 nových případů a 279 lidí zemřelo. Celkem se koronavirová nákaza v zemi s přibližně 146 miliony obyvateli prokázala u 1,384.235 osob, z nichž 24.002 zemřelo. Nejvíce nemocných přibývá stále v Moskvě, uvedla agentura TASS s odvoláním na operativní štáb.

Belgie poprvé překonala 10.000 nových případů koronaviru za den

V Belgii se poprvé denní přírůstek nových případů koronaviru dostal nad hranici 10.000. Informují o tom belgická média. Po přepočtu, který provedl belgický zdravotní ústav Sciensano, v úterý přibylo 10.369 případů. Belgie, která má 11,5 milionů obyvatel, patří s Českou republikou mezi evropské státy s nejvyšším výskytem nových případů infekce za posledních 14 dní. Rekordní denní přírůstek o zhruba 8000 případů koronaviru oznámilo v pátek Nizozemsko, které má 17,5 milionu obyvatel.

Belgie zaznamenává v posledním týdnu silný nárůst počtu nových případů. V týdnu od 7. do 13. října, za který jsou kompletní výsledky, ústav Sciensano zaznamenal v průměru 6764 případů nákazy denně. To je téměř dvakrát tolik než v předchozím týdnu. Zdvojnásobil se také průměrný počet nově hospitalizovaných denně a o dvanáct procent se zvýšil průměr mrtvých za den, a to na 25 lidí.

Podle ústavu Sciensano za posledních 14 dnů přibylo v Belgii v průměru denně 621 nových nákaz koronavirem na 100.000 obyvatel. To je po České republice druhý nejvyšší údaj v Evropské unii. Od začátku epidemie v Belgii onemocnělo covidem 202.000 lidí a zemřelo 10.359 osob.

Aby se se rychlost šíření nákazy zpomalila, přijala belgická vláda nová opatření, která začnou platit od pondělí. Po čtyři týdny zůstanou v celé Belgii zavřené bary a restaurace, od půlnoci do pěti ráno bude platit zákaz vycházení, setkání v soukromých i veřejných prostorech budou omezena na maximálně čtyři osoby a práce z domova se stane povinnou ve firmách, jejichž provoz to umožňuje.

Nizozemsko ve středu výrazně zpřísnilo protikoronavirová opatření, zavřít musely bary a restaurace. Vlnu kritiky vzbudila v pátek zpráva, že královská rodina odletěla na podzimní prázdniny do Řecka poté, co vláda vyzvala obyvatele, aby cestovali co nejméně. V pátek večer královský pár ohlásil, že pobyt na jihu Evropy ruší.

Polsko opět hlásí rekordní počet nakažených - 9622

Polsko hlásí za uplynulých 24 hodin další maximum od začátku pandemie - 9622 nových případů koronaviru. Zároveň za tento den registruje 84 úmrtí. Na 327.000 lidí je v karanténě a roste počet osob napojených na plicní ventilátory. S odkazem na ministerstvo zdravotnictví o tom na svém webu informoval deník Gazeta Wyborcza.

Od začátku epidemie už koronavirovou nákazou v zemi, která má přibližně 38 milionů obyvatel, onemocnělo 167.230 lidí, z toho 3524 zemřelo. V polských nemocnicích se s covidem-19 aktuálně léčí 7612 osob, přičemž 604 je napojeno na dýchací přístroje.

Polská vláda se ve čtvrtek rozhodla zpřísnit restrikce. V oblastech s vyšším rizikem nákazy se od příštího týdne zavřou vysoké a střední školy i bazény, sportovní zápasy budou bez diváků a až do odvolání nebude možné pořádat ani svatební oslavy. Premiér Mateusz Morawiecki také vyzval starší spoluobčany, aby nevycházeli z domovů. Stejně tak všichni, kdo mají takovou možnost, by podle něj měli pracovat z domova.

Počet nově nakažených v Rakousku poprvé překonal 2000

V Rakousku v uplynulých 24 hodinách přibylo 2317 nakažených covidem-19, což je nové denní maximum, informoval deník Kronen Zeitung. Denní hranici 2000 nově infikovaných překonala země s 8,8 miliony obyvatel poprvé. Den předtím přibylo 1163 případů koronaviru. Ve srovnatelně lidnaté České republice se v pátek vyskytlo pětkrát více nakažených.

Rekordní hranici 1050 infikovaných během jednoho dne z března překonalo Rakousko už počátkem měsíce. V pátek přibylo mimo jiné 828 případů ve Vídni, což je pro metropoli rovněž dosud maximální údaj, a stovky nakažených i nové rekordní hodnoty hlásí také spolková země Dolní Rakousy a Salcburk. V Salcbursku zavedli nově přísnější opatření, ve městečku Kuchl začala o půlnoci platit karanténa.

V Rakousku dosud mělo pozitivní test na koronavirus 63.621 lidí a 882 osob zemřelo. V rakouských nemocnicích se s covidem-19 nyní léčí 700 lidí, 124 jich leží na jednotkách intenzivní péče, uvádí list, který mívá přesná čísla ještě před jejich oficiální publikací. V ČR je v nemocnicích 3120 pacientů s covidem, ve vážném stavu je 551 z nich.

Covid-19 se prokázal i u šéfa rakouské diplomacie Alexandera Schallenberga. Podle vyjádření své mluvčí se mohl nakazit při pondělním jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie v Lucemburku, jehož se zúčastnil i český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Írán má přes 30.000 mrtvých s covidem-19

V Íránu za uplynulý den zemřelo s covidem-19 253 lidí, takže počet mrtvých v této blízkovýchodní zemi překročil 30.000. Podle oznámení ministerstva zdravotnictví je nově 4103 nakažených.

Více než osmdesátimilionový Írán je na Blízkém východě při nynější pandemii nejpostiženější zemí - od jara tam zemřelo 30.123 osob a nákaza se potvrdila u více než 526.000 lidí.

Situace se v Íránu rychle zhoršuje, vláda ale přesto nepřikročila k přísným opatřením, jaká nyní vyhlašují některé evropské země, protože Teherán si v době amerických sankcí nemůže dovolit uzavřít ekonomiku.

Teheránské nemocnice nemají už volná lůžka na jednotkách intenzivní péče a do nedělního poledne je uzavřeno pět největších měst včetně metropole.

