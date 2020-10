Děti v kostýmech Happy Tails

Dny plné aktivit a zážitků

Deset maminek, jedenáct dětí, 3 dny a nespočet zážitků, to bylo soustředění České Missis 2020 v českém Aspenu, jak se přezdívá našemu nejznámějšímu lyžařskému středisku. Finalistky soutěže o nejsympatičtější maminku s dítětem v průběhu soustředění stanuly na vrcholcích hor, nafotily nové profesionální fotografie, proměnily se v mořské panny, zdokonalily se v sociálních sítích a nechyběl ani odpočinek ve wellness.

Soutěžící měly nabitý program od první chvíle. Ihned po příjezdu do hotelu Harmony Club, se maminky s dětmi vydaly na túru do hor. Z vrcholu Medvědína obdivovaly krásy Krkonoš a děti cestou dolů nasbíraly odznaky na medvědí stezce. Den druhý se nesl ve znamení poznávání Špindlerova Mlýna, školení od specialistky na sociální sítě Michaely Hávové a zasloužené relaxace. Tu si maminky i děti do sytosti užily přímo na Hotelu Harmony Club. Maminky ocenily saunový svět, wellness zónu a děti zase vybavenou hernu, nebo samostatný dětský bazének.

Odpočinek to byl potřebný, protože další den už finalistky od časných ranních hodin absolvovaly přípravy na focení oficiálních fotografií. O jejich perfektní vzhled se postaraly vizážistky Dermacolu a kadeřníci z Franck Provost. Na focení maminky s dětmi oblékly streetovou módu originální české značky Yako King a děti navíc i elegantní modely z obchodu White Castle Fashion.

Tým České Missis

Potom se už soutěžící přesunuly do hotelového bazénu, kde na ně čekalo hned několik překvapení. Prvním byl příjezd ambasadorky České Missis Alice Bendové a modelky Elišky Bučkové. Druhým pak plavání v oblečcích mořských panen od Happy Tails. Zkušené instruktorky všem ukázaly jak na to, a děti i maminky se tak mohly na chvíli převtělit do těla mořské panny a vyzkoušet si techniku plavání s mono ploutví.

Celé soustředění se neslo v přátelské až rodinné atmosféře a soutěžící si odvezly nejen nové zkušenosti, ale i nová přátelství. »Jsme moc rádi, že se soustředění stihlo uskutečnit ještě před zpřísněním nařízení vlády. Po celou dobu jsme dodržovali všechna opatření, abychom během aktivit neohrozili zdraví všech zúčastněných. Byly to krásné tři dny plné nezapomenutelných zážitků,« uvedla ředitelka soutěže Veronika Farářová.

Česká Miss odložena

Farářová stojí i v čele nejslavnější soutěže krásy – Česká Miss. Ta byla letos vzhledem k epidemiologické situaci přeložena na příští rok. Dívky jsou tedy již finalistkami České Miss pro rok 2021. Třicet dívek, které postoupily ze základních castingů se během semifinále představilo ve třech kolech. Nejprve před porotu složenou z partnerů soutěže a bývalých vítězek předstoupily v rámci rozhovoru, následně předvedly ukázky svých volných disciplín a na závěr je čekala promenáda v plavkách. Čtrnáct finalistek v příštích měsících čeká nejen soustředění, ale také workshopy a další partnerské akce. V průběhu těchto aktivit dostanou finalistky možnost se vyprofilovat a ukázat, zda mají na to účastnit se velkého finále. Počet dívek, které dostanou šanci utkat se o korunku, je primárně určen na deset.

(mac)

FOTO - Jan Altner