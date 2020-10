Ilustrační FOTO - Pixabay

Sůl je nad zlato nejen v pohádce

Dodnes slyším v podvědomí babičku, jak se zlobí: Nehraj si s tou solí! Babičky a naše maminky si soli vážily, byť byla levná, pečlivě s ní hospodařily, solily jen přiměřeně. Sůl se například nesměla vysypat na stůl a už vůbec ne na zem; znamená to nepříjemnosti a hádky v rodině. Pomoc je údajně jednoduchá, trochu soli hned hoďte přes levé rameno a smůla se vám vyhne. A při solení a dosolování pokrmů používaly prsty. Špetka soli sem, špetka soli tam; jistota, že nepřesolíte!

A přesto se jim čas od času stalo, že přesolily. Zachovaly však klid, přesolené jídlo nevyhazovaly, ale zachránily. I když to někdy bylo a je složitější. Podle starých babských rad jídlo zachráníte pomocí cukru, brambory, housky, vaječného bílku nebo (pokud ji máte) stříbrné lžičky, ale ta se hodí spíše k tomu, aby se z pokrmu stáhlo přehnané kořenění. Nadmíru slanosti nejsnáze stáhnete u polévek a vývarů. V tomto případě spolehlivě pomůže syrový vaječný bílek. Ve vařící polévce nechte předem lehce vyšlehaný bílek srazit, povařte a pak ho vyndejte. Jinou dobrou babskou radou doslova k nezaplacení je kostka cukru. Do polévky ponořte na lžičce kostku cukru. Chvilku počkejte (chvilkou je okamžik, kdy se kostka začne rozpouštět), lžičku i s cukrem vyndejte. Můžete opakovat tak dlouho, dokud nejsou polévka či vývar chuťově »vyladěny«. Funguje to! Cukr pohltí nadbytek soli.

Můžete také zkusit nakrájet do hrnce jednu či dvě oloupané překrojené brambory. Povařte je zhruba 15 minut, potom je vyndejte. Šetrné babičky je později znovu použily, třeba jako přílohu, my je však raději vyhodíme.

Nadměrnou slanost polévky také můžete, podobně jako naše moudré babičky, jen naředit přidáním vody. Lepší než studená, je voda vroucí…

Také můžete do polévky namočit housku a nechat ji nasát přebytečnou sůl. Housku vytáhněte ven těsně před servírováním na stůl.

Hustou krémovou polévku zneutralizujete trochou mléka nebo smetany.

I u ostatních jídel můžete použít trik s vhozenou bramborou. Bramboru lze nahradit i jablkem nakrájeným na kousky. Povařte a před podáváním vyjměte. Do příliš slané polévky ze zeleniny můžete zase přisypat větší množství nasekané čerstvé zelené petrželky. Ta nepříjemnou slanou chuť úspěšně zamaskuje.

A co omáčky? Ty jsou perlou české a moravské kuchyně. Občas ruka se solí »ujela« i babičkám. Vyndejte z omáčky maso, přidejte do ní hrubě nastrouhané dva tři oloupané brambory, vařte 10 minut, poté omáčku přeceďte. Pokud brambory nastrouháte jemně, mohou posloužit místo škrobu či jíšky k zahuštění. U některých druhů omáček používaly babičky výjimečně i nastrouhané jablko, častěji pak mrkev či kořen petržele. Omáčku zjemní a zbaví soli i lžička medu; med navíc dodá omáčce zajímavé chuti. Dobrým řešením je i zašlehání žloutku do nevroucí omáčky.

Žádná z rad nebyla úspěšná? Omáčka je pořád slaná nadmíru? Nejlepším řešením je (pokud nevaříte na poslední chvíli) připravit nový základ omáčky včetně přiměřeného množství vody, ale bez soli a koření; přidejte ho pak do omáčky již hotové, ale přesolené. Společně pak několik minut povařte. Podle druhu omáčky, kterou připravujete, můžete »k záchraně« omáčky po vzoru našich babiček použít i smetanu, mléko, pivo, víno, nesolený zeleninový vývar… Je-li řídká, znovu ji zahustěte a nechte důkladně provařit.

U mletého masa na karbanátky nebo sekanou je možné přidat nastrouhanou bramboru, sýr, mrkev, cuketu, předvařenou rýži nebo luštěniny. Babičky to tak dělaly.

Nejsnadnějším způsobem je přidat do jídla nějakou ingredienci, kterou jídlo obsahuje, třeba zeleninu. Čím více jídla nebo polévky bude, tím lépe se sůl »ztratí«. Snad jsme vás o tom výše přesvědčili. Věřte babičkám, však jejich rad v krizových situacích v kuchyni používají i mistři kuchyně. Ano, ano, naše babičky si věděly rady prakticky s každým problémem… A soli si opravdu vážily. Nejen v pohádkách.

(jan)