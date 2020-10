Daniela s Drahuškou Duškovou, zpěvačkou dechové hudby Muzikanti z Jižních Čech

Daniela Alexandra Magal: Lidé mi předávají pozitivní energii

Půvabná a neustále usměvavá Daniela Magálová se mnou každoročně zasedá v porotě československé soutěže krásy těla i ducha Miss a Mistr Charme. Pro připomenutí, jedná se o zajímavou akci na jihu Moravy, nejčastěji v Brně, v rámci níž již desátým rokem oceňuji a vyhlašuji i Miss Haló novin, kterou vybírají svými hlasy čtenáři našeho webu. S Danielou Alexandrou Magal, jak zní dnes jméno zpěvačky, herečky a moderátorky, si člověk vždy příjemně popovídá, ale vést s ní novinářský rozhovor jsem měl tu čest poprvé. A dotkli jsme se spousty různých témat – od změny jména, přes recept na mladistvý vzhled, až po všudypřítomný nový typ koronaviru...

Z Daniely Magálové je Daniela Alexandra Magal. Vysvětlíte proč?

Tím, že se mi vždy líbilo jméno Alexandra, tak jsem si ho věnovala ke svým narozeninám a zároveň jsem si i koncovku »-ová« změnila na mužský tvar. Na úřadech používám toto nové jméno, protože ho mám i v občance, ale v hudebním prostředí ke mně teď pasuje své rodné jméno, pod kterým mě lidi znají. Tímto jsem si splnila svůj dětský sen.

Danielo, od malička jste získávala vavříny na pěveckých soutěžích. Chtěla jste být odjakživa zpěvačkou? Nebo ještě byl i nějaký dívčí sen? Třeba princeznou, jak to holčičky mívají?

Možná vás teď překvapím, ale mě lákalo být i policistkou nebo vojačkou, a to z jednoho prostého důvodu - protože mám ráda pořádek a logický řád (smích).

Kdy v kariéře vám bylo se zpěvem nejlépe, a kdy naopak nejhůře?

Mně hudba vždy v tom nejlepším slova smyslu pomáhala. Když jsem byla šťastná, tak jsem tuto svou náladu a energii ráda přenášela na publikum. Když jsem měla nějaký problém, srdcebol, tak jsem cítila na koncertech, jak se od lidí přenáší jejich pozitivní energie přes písničky na mě.

Jak moc zasáhla do vašeho profesního i soukromého života pandemie nového typu koronaviru?

Po profesní stránce to máme umělci stejně. Mrzí mě, že tady je teď mezi lidmi kvůli COVID-19 nesmírný strach, panika... Že se hledá pořád jenom vakcína, ale nehledá se příčina tohoto problému. Už tolik lékařů upozorňovalo na to, že lidi mají oslabenou imunitu, že by se na toto měli zaměřit laboratoře. Jenomže tady se na problému se zdravím lidí hloupě sbírají politické body.

Mám ještě stále ve sbírce pěkné CD Ozvěny tradic 2. Chystá se nějaké nové CD? A jaké máte aktuální hudební plány?

Přiznám se, že v tomto období mě jakákoliv múza obchází. Nazpívala jsem si píseň od Karla Peterky z dramaturgické skupiny TV Šlágr a chtěli bychom společně vydat písničky v trochu modernějším kabátě, než jak jsou posluchači u mě zvyklí. Mám moc ráda sourozence Hanku a Petra Ulrychovi, jejich hudební styl, jejich bravurní hudební provedení a také jejich lidskost. Na Slovensku je to skupina Kollárovci a Kandráčovci, kteří dělají ten styl, co i mě hodně oslovuje.

Na hudební plány jsem se již ptal. A co ty nehudební? Ať už moderátorské, herecké nebo čistě neprofesní?

Máte pro mě nabídku... (smích)?

Musí člověk, který je pěvecky tak zkušený jako vy, stále trénovat zpěv a hlas?

To je jako v jakémkoliv oboru, hlasivky si musí taky odpočinout, ale zase nesmí odpočívat až moc dlouho. Tak je to i u sportovců, potřebují zrelaxovat organismus, a pak ho musí opět pomalu začít zatěžovat.

Stále sbíráte lidové písničky a kroje? Máte nějaký přírůstek, jímž byste se chtěla pochlubit?

Má kamarádka Vierka Černová z Trenčína, která je na Slovensku známá svými překrásnými vyšívanými kroji - a že jich již ušila a vyšila pro spoustu souborů! - také i mně ušila překrásné slovenské kroje, a čas od času mě potěší nějakým pěkným moderním kouskem s lidovými slovenskými motivy.

Co kromě lidovek nejraději posloucháte?

Vyrůstala jsem na skupinách Queen a ABBA. Tyto kapely se mi nikdy neoposlouchají. A u nás to vždy byla a bude Věra Špinarová, i když tu už mezi námi není, stejně jako Vlaďka Kozderková. Ale díkybohu máme tu v Brně stejně hodnotný velký hlas, a tím je paní Hana Ulrichová.

Vzpomínám si, že váš syn studoval hudbu. Jak je na tom po muzikální stránce nyní?

Můj syn Vladimír Češek mladší právě letos ukončil Vysokou školu múzických umění v Bratislavě - obor trumpeta - a vyhrál konkurs v Bratislavě do Vojenské hudby OS SR. Tak i on si pomalu začíná plnit své sny. Dělá mi radost, zejména tím, že je schopen řešit svůj život zcela samostatně, což si myslím, že je pro dnešní svět a mladé lidi to nejdůležitější.

V dnešní době se díky různým soutěžím typu SuperStar objevila řada mladých talentů a rádoby talentů. Jaký máte názor na tento fenomén? Není toho už příliš mnoho, jak někteří upozorňují?

Těchto soutěží je spousta, máte pravdu. Hvězdy rychle zazáří a stejně rychle pohasnou, a to jenom proto, že kolem sebe nemají ten správný tým lidí. Chybí tu ty party zapálených muzikantů, skladatelů a textařů, které byly kolem Českého rozhlasu v našich třech velkých městech - Praha, Brno, Ostrava. V dnešní době, a to platí jak pro rádoby velké hvězdy, tak i ty malé, začínající, je důležité to, aby interpret byl nejen vynikající zpěvák a dobře vypadal, ale aby měl i vlastní tvorbu. Lidé už se konečně začínají zajímat o sdělení, které svojí tvorbou přináší. Je tedy logické, že pokud člověk bude zpívat pouze písně světových interpretů, začne se dřív nebo později cítit jako živý »jukebox«, a tak ho začne nakonec vnímat i publikum. Velkou výhodu mají zejména interpreti, kteří si sami i komponují, nebo jim někdo píše tzv. na »tělo«. Písnička by měla vždy v sobě nést nějaký příběh nebo sdělení a já jsem ráda, že jsem tuto vlastnost v současné době našla v týmu Karla Peterky. Cítím sama na sobě, že možnost zpívat původní autorské písně dává mému zpívání zcela nový smysl.

U žen se neprozrazuje věk, takže to neudělám, ale zeptám se - jak to děláte, že vypadáte minimálně o deset let mladší?

Děkuji (úsměv). Jak říkal v citátu pan Werich: »Dobrá nálada nic nestojí a dokáže naštvat tolik lidí, že stojí za to si ji udržet.« Tak toto je moje životní cesta (smích). Žít v klidu a v pohodě, především sama se sebou.

Je tu podzim, období, které je všeobecně z těch čtyř asi nejméně oblíbené. Máte to tak také?

Já mám všechna čtyři období ráda, protože každé nám přinese něco jiného. Ale léto u mě vítězí (úsměv).

Kdybyste chytila zlatou rybku a mohla mít tři přání, co byste jí nadiktovala?

Chtěla bych určitě světový mír (smích). No a na to ostatní mám takové svoje rčení: »Přála bych všem zdraví, protože když je člověk zdravý, může být i šťastný, když je šťastný, dokáže milovat, a když dokáže milovat, dokáže i odpouštět, a když dokáže odpouštět, otevírá se mu všechno bohatství a krásy světa.«

Petr KOJZAR

FOTO – archiv Daniely Alexandry MAGAL