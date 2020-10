Ilustrační FOTO - Pixabay

V Německu přibylo 5587 nově nakažených koronavirem

V Německu za posledních 24 hodin přibylo 5587 nově nakažených koronavirem. To je méně než rekordních 7830 případů v předchozím dni, v neděli a v pondělí však bývá tento údaj obvykle nižší. Ve srovnání s údajem z minulé neděle ale počet nově nakažených výrazně vzrostl z 3483 případů. Vyplývá to z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI).

Úmrtí s covidem-19 v Německu za poslední den přibylo deset. Bilance mrtvých od začátku pandemie tak vystoupila na 9777. Nakažených země dosud zaznamenala 361.974. Téměř 292.000 lidí se v Německu podle odhadů RKI z koronavirové nákazy zotavilo.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, je podle RKI v Německu 1,4, o den dříve to bylo 1,22. Sedmidenní reprodukční číslo, které je méně ovlivněné denními výkyvy, nyní podle RKI činí 1,37. Tento údaj podává obraz o dění před osmi až 16 dny.

Podle agentury DPA jde současné údaje o počtu nakažených s těmi na jaře srovnávat jen částečně, jelikož se v zemi provádí více testů, čímž se přichází na více nakažených. Experti rovněž upozorňují, že údaje vzhledem k prodlevám mezi nákazou, testem, výsledkem a jeho nahlášením ukazují, jak se virus šířil zhruba před týdnem.

V Rusku za den přibylo opět přes 15.000 nakažených

V Rusku za uplynulých 24 hodin přibylo 15.099 nakažených a 185 lidí infikovaných nemocí covid-19 zemřelo. Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel nakazilo už 1,399.334 lidí. Uvedla to agentura Interfax s odvoláním na operativní štáb. Země zůstává co do počtu nakažených čtvrtou nejpostiženější na světě.

Přes 15.000 nově nakažených Rusko poprvé zaznamenalo za čtvrtek. Údaj za pátek zveřejněný v sobotu se vrátil těsně pod tuto hranici, nemocných bylo 14.922. Nejvíce nemocných přibylo v uplynulém dni opět v Moskvě, bylo jich 4610.

Celkem v souvislosti s nemocí covid-19 v Rusku zemřelo 24.187 lidí a 1,070.576 se z ní zotavilo.

Rusko je z hlediska počtu nakažených čtvrtou nejpostiženější zemí světa - po Spojených státech, Indii a Brazílii. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně, je Rusko ve statistice mrtvých aktuálně na 13. příčce.

