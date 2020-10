Naše společnost nenormální?

Vláda vyhlásila opatření, která reagují na rostoucí počty nakažených. Smečka »demokratických« dravců tuší snadnou kořist. Cokoli vláda udělá, lze použít proti ní. To Babiš, ten může za všechno, podobně jako prase Snowball ze Zvířecí farmy.

Fiala a jeho odéesácká úderka naoko podporuje kroky, které vláda dělá, aby stejným dechem ohlásila: Jakmile nad virem zvítězíme (pomocí rad z ODS), poženeme premiéra svinským krokem. Když se Senátu zadaří, může dojít i na Zemana. K Fialovi se horlivě připojují Pekarová a Bartoš a další mocichtiví. Premiér prý nemá dost pokory, jen fňuká, tají tvrdá data, marketingově se omlouvá a nedostatečně lid prosí, aby přijal to, co diktuje.

Debilita, zdá se, pronikla až do nejvyšších demokratických kruhů. Vláda má povinnost vládnout, nemá čas doprošovat se. Má povinnost dělat rozhodnutí.

Třicátého června 2020 byl uspořádán na Karlově mostě happening - hodování u stolů zabírajících celou délku mostu. Ti, kteří tlačili na vládu, aby rozvolnila opatření, ji o tři měsíce později obviňují, že to udělala. Před akcí varoval epidemiolog Rastislav Maďar. Jenže ten přece nebude politikům něco nařizovat. Podle médií na něj hodili bobek starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN), pražský předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil, tehdejší kandidátka do Senátu za Prahu 1 a poslankyně Miroslava Němcová (ODS) a poslanec Dominik Feri (TOP 09).

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula prohlásil 30. 9. 2020 ve Sněmovně, že situace je kritická, pokud jde o čas a o kázeň, a předložil návrh, jak rostoucí růst nákaz zastavit.

Vidláci ve Sněmovně (ne nezbytně venkovani) povstali. Slovo dostal Marek Výborný, aby vzdělán seriálem Jistě, pane premiére podal návrh, jak znemožnit vládě, aby mohla konat:

»… Jsem přesvědčen o tom, bez potřeby nějaké formalizace, že by tady měla existovat pracovní skupina, kde bude ministr zdravotnictví, ministr školství, kde budou zástupci odborné veřejnosti, tedy České konference rektorů, Asociace ředitelů základních škol, gymnázií, CZESHa atd., to samozřejmě je na nějaké debatě, a na bázi nebo na půdě této pracovní skupiny by měla být prodiskutována opatření, která budou nějakým způsobem směřovat směrem ke školám, k žákům a studentům, a teprve po této debatě a po politické debatě ministra školství a ministra zdravotnictví by ta opatření měla být prezentována veřejnosti. Ne dříve, protože to bohužel způsobuje ten chaos, kterého jsme svědky, kterého jsme svědky v posledních dnech. Na mě se obracejí učitelé, ředitelé škol, různých typů škol s dotazy, jak to bude a proč to tak bude a na základě čeho.«

Mohl ještě přidat školní uklízečky a kuchařky, hospodské, majitele barů a nočních klubu a agentur, které organizují seznamky studentů (viz Mácháč), a pokračovat až do úplného zblbnutí.

Jenže volby do Sněmovny budou již za rok. Není čas na plky, je třeba brousit meče. O nějaký vir nejde, na ten všichni »demokrati« kašlou. Jde o Babiše, a především o preference, které má ANO 2011.

Když je válka (tak si lze boj proti koronaviru představit), sejde se vrchní velení a ten nejvrchnější nakonec vezme tužku a na mapu namaluje šipky, kudy se půjde za vítězstvím. Někdy to vyjde, někdy dostane od zvědů mylné informace ohledně síly a polohy protivníka a rozhodne špatně. To se může stát. Neúspěch ho stojí medaile, epolety a někdy i hlavu. Nemůže si ale do štábu pozvat majitele nevěstinců a poprosit je, aby den před hodinou H živnost zavřeli, aby vojáci byli při silách.

Kdyby šlo o vir, museli by se předsedové všech stran sjednotit na výzvě občanům: Dodržte vyhlášená omezení, jde jen o několik týdnů. Jenže ti šmejdi přece nechtějí, aby se to vládě povedlo.

ODS po volbách odmítla spolupracovat s ANO 2011. Pokud Babiš volby opět vyhraje, zůstane vše při starém. Sen o moci se rozplyne a Fiala, který se zmůže jen na opakování naučeného spojení Babiš = chaos, půjde od válu. Bartoš je mladší, tak ten přežije a může si z Fialy dělat srandu.

Jsou to šmejdi, není pro ně jiné označení. Vyhovují jim ti, kteří volají před ministerstvem »Nechceme roušky, chceme demokracii«, nebo důchodci, kteří jdou vrátit roušky na Úřad vlády. Je třeba je podpořit, protože jsou proti Babišovi. Svazují vládě ruce plky o tvrdých datech a pokoře. Chápou (čti: podporují) odpor části občanstva k omezením.

V této souvislosti lze zmínit Izrael, tedy stát, který tolik obdivujeme. I tam ale mají svoje chytráky, tedy ultraortodoxní židy, kteří z náboženských důvodů odmítají příkazy ohledně roušek a shromažďování. No a teď mají na 9000 nakažených denně a vláda musela přijmout opravdu tvrdá opatření. Jinak se jim zhroutí zdravotnictví – tak alespoň praví Dalibor Borek, tamní zpravodaj ČT.

Co ale zmůže naše nebohá vláda, když debilita zasahuje i lékařské kruhy? Rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima a Martin Vokurka, děkan 1. lékařské fakulty, totiž připustili, aby se 1. října konala ve Faustově domě seznamovací párty studentů této fakulty. Podle zprávy v médiích »hygienici zprvu odhalili devět nakažených, minulý pátek se jim podařilo přijít na dalších 21 účastníků akce, kteří se nakazili, a další čtyři lidi pak COVID-19 chytili od některého z účastníků akce, ač sami na party nebyli«.

Znamená to, že přes veškeré obložení svých jmen tituly nemají zmínění pánové vlastní mozek, nebo nemají rádi Babiše, anebo je vláda málo pokorně žádala, aby neblbli?

Přestože odpověď neznáme, nabízí se ponaučení: vyhýbejme se takovým lidem a hlavně je nevolme. Nevíme, co nám jednou provedou.

Jiří JÍROVEC