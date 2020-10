Ilustrační FOTO - Pixabay

Čína už očkuje proti COVID-19 statisíce lidí

Čína podává stále většímu počtu lidí vakcíny proti koronaviru, přestože ještě neprošly všemi fázemi testování.

Státní firma Sinopharm, která vyvíjí dvě různé vakcíny, je například nabídla zdarma čínským studentům plánujícím vydat se na studium do zahraničí. Město Ťia-sing zase nabízí očkování firmy Sinovac ohroženým skupinám obyvatel, píše agentura AP. Nyní je ve světě v různých stupních vývoje kolem 150 možných očkovacích látek proti koronaviru. Nové vakcíny musí projít složitým testováním, které zaručí, že jsou účinné a bezpečné. Ve třetí, klinické fázi testů je vakcína podávána tisícům dobrovolníků a její účinky jsou vyhodnocovány. Čínské firmy mají v závěrečné fázi testování čtyři vakcíny, žádná z nich ale ještě nebyla schválena. V červenci nicméně čínské politické vedení rozhodlo o možnosti nouzového použití ještě neschválených vakcín pro rizikové skupiny. Podle zákona to je možné v řadě zemí včetně Číny.

Třímilionové čínské město Ťia-sing, nacházející se jižně od Šanghaje, podle AP nabízí experimentální vakcínu firmy Sinovac za zhruba 60 dolarů lidem ve věku od 18 do 59 let, kteří patří do ohrožených skupin. Televize BBC zase ukázala záběry z východočínského města I-wu, kde stovky lidí od časného rána stály před nemocnicí frontu na experimentální vakcínu. Očkování, nabízené s podporou čínské vlády, stojí i tam kolem 60 dolarů.

China National Biotech Group, divize státní firmy Sinopharm, již v uplynulých týdnech poskytla svou vakcínu pracovníkům ve zdravotnictví a v přístavech či zaměstnancům čínských firem před odjezdem do zahraničí. Vysoký představitel firmy v září uvedl, že očkování takto dostalo 350 000 lidí.

Nyní firma nabízí vakcínu zdarma lidem studujícím v zahraničí. Zájem o očkování vyjádřilo v internetovém průzkumu více než 168 000 z nich. »Ve městě, kde studuji, je velmi nebezpečná situace, bylo zařazeno do červené zóny,« řekla agentuře AP jedna ze studentek, která míří do Polska. »Všichni tu vakcínu chceme.«

Podle expertů citovaných AP by vakcína mohla pomoci ochránit před nemocí COVID-19 studenty chystající se do Evropy a do Spojených států, kde se nyní koronavirus rychle šíří.

(čtk)