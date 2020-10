Pavel Kováčik už je z nemocnice doma

Předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik už je od pátku z pražské Nemocnice Na Bulovce doma, kde si bude doléčovat těžká zranění, která utrpěl při pádu ze střechy své chalupy na Nymbursku těsně před krajskými a senátními volbami před dvěma týdny.

Očividně je v dobré náladě, i když zlomeniny, pohmožděniny a další následky pádu o sobě stále dávají citelně vědět. »Mohu ti pomoct nejdřív tak napřesrok,« reagoval na prosbu zpravodajky Haló novin, které minulý týden padl ve vichřici strom na chalupu, a odnesla to právě její střecha. Oprava je nutná. Obdobné »zakázky« prý už nestačí počítat. Manželka ho však v budoucnu rozhodně na střechu vlastní chalupy nepustí. »O těch cizích střechách však neříkala nic, tak uvidíme,« nechal se slyšet Kováčik. Co na to říct? Snad to přece jen raději ponechat na profesionálech.

Pavel Kováčik (KSČM).

Ke Kováčikově dobré náladě mimochodem přispívá i to, že už dva týdny si nepustil televizi – konkrétně tedy politické zpravodajství, takže ho nic nerozčiluje. Dal na radu lékařů. Uklidňují ho však dokumenty z přírody, a třeba i seriály z nemocničního prostředí, kde se o pacienty sestřičky vzorně starají jako ty o něj Na Bulovce. Ostatně jako i tamní lékaři na ortopedii, kterým je moc vděčný za jejich péči.

Informace ze Sněmovny, z poslaneckého klubu KSČM má však pravidelné. »O to se starají místopředsedové frakce Leo Luzar a Hanka Aulická Jírovcová a také tajemnice klubu Vědunka Stuchlíková. Ti jsou se mnou pořád v kontaktu. Telefonáty mám samozřejmě i od dalších kolegů, přátel a známých. A nejednou také od docela neznámých lidí. Moc děkuji za podporu,« vzkázal všem prostřednictvím našeho listu šéf komunistických poslanců ve Sněmovně.

Ještě aspoň dalších šest týdnů bude muset mít krunýř, tvrdý límec kolem krku, který brání pohybu. »Potom mě čeká kontrolní CT, a pak se uvidí. Je to běh na dlouhou trať,« konstatoval s pokorou. Podotkl také, že v nemocnici shodil osm kilo. Jíst nejdřív nemohl a pak mu nechutnalo. Většinu dne proleží. Vstává jen v nejnutnějších případech. Jakmile sedí u stolu při jídle trochu delší dobu, rozbolí ho hlava. »Je tam otok. Mám hlavu jak balón na ragby,« dodal s tím, že bolesti stále musí tlumit léky.

Návštěvy měl v nemocnici zakázané, a stopku si pro ně vymínil i nyní. Nepřijímá je tedy ani doma a hned tak se to nezmění. Přátelé mu prý říkají – podívej se do občanky a dávej si pozor na koronavirus, patříš k ohrožené skupině, navíc jsi teď oslabený. »Tak se chráním absolutní izolací a těším se, až pandemie pomine, že alespoň nakrátko nakouknu do práce,« svěřil Pavel Kováčik našemu listu.

Přejeme brzké uzdravení a už jen samé dobré zprávy.

(ku)