Ilustrační FOTO - Pixabay

Indiáni v ulicích Latinské Ameriky

V Kolumbii, Chile a Bolívii demonstrovaly minulý týden tisíce indiánů za práva domorodých obyvatel. Do ulic vyšli mnozí v barevných pončech a indiánských čelenkách manifestovat u příležitosti výročí, kdy Kryštof Kolumbus v roce 1492 poprvé doplul do Ameriky. Tento den má v amerických zemích různé názvy - Den rasy, Den respektu ke kulturní rozmanitosti, Kolumbův den či Den domorodého odporu.

»Dvanáctý říjen je datum katastrofy pro domorodé národy, pro první obyvatele Ameriky, protože začala genocida, vykořisťování, vyvlastňování a otroctví,« citoval server televize Deutsche Welle Jorgeho Huenchullána, mluvčího organizace mapučů z chilské Araukánie. Však také Mapučové (Araukánci) přijeli v den D demonstrovat do Santiaga de Chile. Na této manifestaci se někteří radikální účastníci střetli s policií, nejméně 14 osob bylo zadrženo.

Isabela v sukni indiánky

V bolivijském La Pazu domorodé ženy se oblékly do tradiční sukně andských indiánek sochu španělské královny Isabely Kastilské, která Kolumbovu objevnou cestu do Ameriky před bezmála 530 lety financovala. »Obléknutím naší sukně Isabele jsme chtěly ukázat, že naší ikonou je žena domorodá. Kolonizace byla genocidou a nebylo to žádné objevení Ameriky, protože Amerika už tehdy měla vyspělá společenství,« citovala agentura AFP 18letou Dianu. Podle ní tak chtěly protestovat i proti »vnucování evropských standardů krásy i chování… Teď šel kolem pán, který nás označil za ´krysy společnosti´,« řekla AFP další 18letá účastnice demonstrace.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Demonstrace v Bolívii se konala necelý týden před prezidentskými volbami, v nichž měl velkou šanci vyhrát Luis Arce, kandidát Hnutí za socialismus (MAS) exprezidenta Evo Moralese, který na podzim pod tlakem protestů utekl ze země a který byl od roku 2006 prvním indiánským prezidentem Bolívie. Doma má stále hodně příznivců, kteří manifestují v ulicích a slíbili vyjít demonstrovat i v případě, že jejich kandidát volby nevyhraje. Volby se konají proto, že ty loňské, opozice i Organizace amerických států (OAS)je označily za zmanipulované; podle tehdejší volební komise v nich vyhrál opět Morales.

Cali

Tisíce domorodých obyvatel manifestovaly také ve městě Cali na jihozápadě Kolumbie, kde jsou velké plantáže koky a kde po uzavření míru předchozí vládou s povstaleckou organizací FARC v roce 2016 výrazně vzrostla kriminalita. Zločinecké skupiny tam bojují o ovládnutí obchodu s drogami a nelegální těžby, přičemž zabily už několik stovek vedoucích činitelů místních sdružení. Demonstranti viní vládu, že v těchto regionech nedostatečně zajišťuje bezpečnost.

Argentina už pátá

Demonstrace se konaly i v Argentině či Kostarice, kde lidé protestovali kvůli vládním koronavirovým opatřením. Přitom Argentina už je co do počtu nakažených na 5. místě ve světě za USA, Indií, Brazílií a Ruskem. Manifestace v Kostarice organizuje opozice, jíž se logicky nelíbí jednání vlády s kontroverzním Mezinárodním měnovým fondem (MMF) o úvěru, jímž chce vláda zmírnit dopady ekonomické krize způsobené pandemií COVID-19.

(rom)