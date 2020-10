Zadostiučinění pro Moralese. Vítězný Arce?

Nedělní prezidentské volby v Bolívii patrně vyhrál už v 1. kole exministr hospodářství Luis Arce (57), kandidát Hnutí za socialismus (MAS) exprezidenta Evo Moralese, který v zemi vládl jako její první indiánský prezident od roku 2006 do svého loňského útěku do exilu.

K vítězství, které vyplývá zatím jen z několika průzkumů po uzavření volebních místností, nicméně už Arcemu blahopřála prozatímní bolivijská prezidentka Jeanine Áňezová, venezuelský prezident Nicolás Maduro Moros či místopředseda španělské vlády za autentickou levicovou koalici Unidas Podemos Pablo Iglesias.

Do naší uzávěrky bylo sečteno zatím necelých 20 % hlasů a ústřední volební komise v neděli oznámila, že průběžné výsledky zveřejňovat nebude. Oficiální výsledky voleb, které se konaly po několika odkladech kvůli pandemii COVID-19, by měly být známy 19. nebo 20. října.

»Oficiální výsledky ještě nemáme, ale z dat, která jsou k dispozici, vyplývá, že pan Arce a pan (David) Choquehuanca (kandidát na viceprezidenta) vyhráli volby. Blahopřeji jim a žádám je, aby při vládnutí měli na zřeteli Bolívii a demokracii,« komentovala Washingtonem podporovaná pravicová Áňezová průzkumy, podle nichž Arce dostal 52,4 % hlasů a druhý skončil s 31,5 % hlasů kandidát centristické aliance Občanské společenství (CC) Carlos Mesa, prezident země v předmoralesovských časech, v letech 2003-05.

Áňezová je prezidentkou od loňského podzimu, kdy nahradila z pozice místopředsedkyně Senátu Moralese po jeho útěku, resp. spíše vyštvání ze země. K tomu ho tehdy vyzvalo vedení armády během protestů, při nichž se střetávali Moralesovi příznivci a odpůrci kvůli výsledkům voleb z 20. října 2019, v nichž podle tehdejší ústřední volební komise Morales porazil Mesu. Protesty si vyžádaly přes 30 obětí a vybízel k nim z ciziny i Morales, který události označil za puč. Rychlá gratulace Áňězové by ovšem mohla znamenat i to, že si přeje, aby odpůrci socialistického kandidáta vyšli do ulic znovu bojovně protestovat, jako tomu bylo právě před rokem.

»Bratři a sestry, Lucho (Luis Arce) bude prezidentem Bolívie,« prohlásil ovšem jen několik minut po zveřejnění průzkumů i Morales před novináři v Argentině, kde nyní žije. V těchto volbách kandidovat nesměl.

Lucho: Obnova demokracie

»Bolívie obnovila demokracii. Vytvoříme vládu národní jednoty, budeme vládnout pro všechny Bolivijce,« prohlásil Arce na tiskové konferenci po boku svého kandidáta na viceprezidenta Choquehuanky. Tento 59letý indián byl ministrem zahraničí Moralesovy vlády od ledna 2006 do ledna 2017.

Prezidentem Bolívie se může stát už po 1. kole ten, kdo získá přes 50 % hlasů, či nejméně 40 % s desetiprocentním náskokem před druhým v pořadí.

Loňské volby, které Organizace amerických států (OAS) označila za zmanipulované, vyhrál oficiálně už v prvním kole se 47 % hlasů Morales. Druhý skončil se 36,5 % hlasů Mesa. Těsný výsledek a podezřelý několikahodinový výpadek ve zveřejňování výsledků nicméně vyvolaly zmíněné násilné protesty. Před výpadkem totiž prý vedl Mesa.

Vítězství strany MAS by mohlo otevřít cestu pro návrat Moralese do vlasti. Arce nicméně podle ČTK uvedl, že bude respektovat nezávislost soudnictví.

Porazili státní převrat

Maduro z Venezuely volby na Twitteru komentoval takto: »Bolivijský lid porazil hlasy (voličů) státní převrat, který provedli našemu bratrovi Evovi.« Také místopředseda španělské vlády Pablo Iglesias vítězství MAS přivítal. Iglesias tamtéž úspěch socialistického kandidáta na Twitteru popsal následovně: »Nové historické vítězství Hnutí za socialismus a občanská lekce pro pučismus.«

Pokud se výsledek potvrdí, bude to nejen pro Moralese podnětný důkaz o tom, že není takový problém sehnat si po několika funkčních obdobích v úřadě stejně smýšlejícího nástupce.

