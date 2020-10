Greta pro menší zlo

Jedinečná mladičká švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová vyjádřila podporu do nadcházejících amerických prezidentských voleb demokratickému kandidátovi Joe Bidenovi. A brala to čistě po svém – tedy ze zeleného úhlu pohledu. A sice kterak se kdo z dvou hlavních kandidátů ekologicky staví či nestaví k záchraně rovnováhy na planetě Zemi, resp. k záchraně naší současné civilizace a jejího života na třetí planetě sluneční soustavy.

Američtí voliči, kterým záleží na životním prostředí, by proto měli někdejšímu Obamově viceprezidentovi přednost před současnou hlavou státu Donaldem Trumpem, napsala Thunbergová na Twitteru.

Sedmnáctiletá Švédka poznamenala, že pokud by to nebylo důležité, nebyla by se do americké stranické politiky zapojila. »Zorganizujte se a všechny přesvědčte, aby volili Bidena,« napsala a připojila odkaz na vyjádření populárně vědeckého časopisu Scientific American, který nedávno poprvé ve své 175leté historii vyjádřil podporu některému z kandidátů v prezidentských volbách. Redakce časopisu se také postavila za menší zlo nadcházejících voleb – tedy za Bidena, protože Trump poškodil USA mj. tím, že zavrhuje vědu.

Republikánský rádobyprezident v minulosti Thunbergovou několikrát na Twitteru kritizoval - už proto, že má k otázce klimatických změn značně odlišný postoj než nekompromisní skandinávská aktivistka, resp. i Biden. Krátce po nástupu do funkce »ropák« Trump mj. oznámil záměr odstoupit od pařížské klimatické dohody z roku 2015 s tím, že přísnější klimatická politika by měla nepříznivé dopady na americké podniky. Není prostě schopen dohlédnout dál než za práh svého potenciálního druhého mandátu v Bílém domě!

Když se držitelka alternativní Nobelovy ceny vloni stala i osobností roku časopisu Time, Trump ji na Twitteru vyzval, aby se zklidnila a zašla si raději s kamarádkou do kina. Tam ale právě Greta chodí a z ekologických dokumentů vidí, jak se pralesy mění v palmové plantáže, jak skoro celá planeta hoří a jak taje jeden ledovec za druhým přímo vesmírnou rychlostí, na kterou by nestačil ani Bolt na desátou…

Thunbergová se proslavila, když přede dvěma lety začala sama chodit protestovat před sídlo švédského parlamentu ve Stockholmu za lepší ochranu klimatu. Zvládla to totiž tak, že její příklad následovaly už miliony mladých lidí po celém světě, kteří jsou nespokojení s liknavým přístupem politiků ke klimatické krizi. Greta je vyvedla z nečinnosti a naprostého nezájmu o věci veřejné – což je doslova unikátní počin…

Roman JANOUCH