Dělat z domova může každý třetí pracovník

Přibližně třetina tuzemských pracovníků by mohla pracovat z domova. Mezi vysokoškolsky vzdělanými a těmi vykonávajícími kvalifikované profese je to až dvojnásobek. Vyplývá to ze studie think tanku IDEA při CERGE-EI, společném pracovišti Národohospodářského ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy.

Téměř třetina tuzemských pracovníku skutečně přešla na práci z domova letos na jaře během první vlny epidemie a totéž lze očekávat teď na podzim během druhé vlny. V mezinárodním srovnání je však kapacita práce z domova tuzemského trhu práce relativně nízká, hlavně s ohledem na vysoký podíl zaměstnanosti v průmyslu.

Důležitým faktorem, kterým ovlivňuje možnost vykonávat profesi na dálku, je vzdělání i odvětví činnosti. Práce z domova je variantou pro čtyři z pěti lidí ve finančním sektoru nebo v oboru IT a komunikace. »V oblasti kultury a volného času je to méně než jeden z pěti. Většina vysokoškolsky vzdělaných pracovníků může pracovat z domova, to samé ovšem platí jen pro jednoho z deseti pracovníků bez maturity,« uvedl spoluautor studie Petr Janský.

Rozdíly jsou regionální, nejčastěji lze pracovní úkoly plnit z domova v hlavním městě. »V Praze s ohledem na strukturu profesí může pracovat z domova přibližně až polovina pracovníků, přitom ve většině ostatních krajů je to zhruba jen čtvrtina,« upozornil další z autorů Matěj Bajgar.

Podle třetího z autorů Marka Šedivého je třeba, aby poptávce práce z domova šla naproti legislativa, firmy a modernizace technologií. Roste význam dostupnosti kvalitního internetového připojení, využívání online nástrojů zaměstnavateli i digitalizace státní správy a veřejného sektoru.

Možnost práce z domova snižuje poptávku po bydlení ve velkých městech a poskytuje lidem větší flexibilitu. Práce z domova má potenciál zvýšit produktivitu podniků a kvalitu života pracovníků bez ohledu na epidemii, ale na druhé straně přináší i fenomény nežádoucí, tedy sociální izolaci, vyšší nároky na oddělení práce od soukromí a prohlubování ekonomických rozdílů.

