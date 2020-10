Lentilky jsou a budou vždy jen jedny, tak nám je neberte!

Přesně těmito slovy jsem ukončila otevřený dopis, který jsem se rozhodla napsat společnosti Nestlé (celé znění dopisu je zveřejněno na mém webu www.konecna.cz i Facebooku). Vedení společnosti se totiž, jak jsme se před několika dny dozvěděli, rozhodlo přesunout výrobu našich tradičních Lentilek z Holešova do německého Hamburku. Ba co víc, nejen přesunout, ale dokonce změnit chuť. Z cukrovinky, která má více než stoletou tradici, se má stát derivát nadnárodní obdoby Lentilek. Jediné, co zůstane, je původní značka, která zajistí této korporaci výdělky v naší zemi.

S tímto krokem samozřejmě nesouhlasí celá řada občanů a stovky z nich se na mě obrátily prostřednictvím sociálních sítí i e-mailu. Nadnárodní společnost Nestlé je soukromou firmou, a tedy není jiné cesty, jak ji přesvědčit k tomu, aby nepohřbívala původní Lentilky, než vytvořit veřejný tlak. Jinak skončí jako celá řada našich slavných značek, které s původními výrobky mají často shodný už jen ten název.

Ráda bych také poukázala na alibismus velkých společností. Za slovy »preference spotřebitele« jsou schopni »schovat« šizení vanilkových cukrů (vanilky je tam v porovnání se zahraničním balíčkem zlomek), cukr v limonádách nahrazovat fruktózovým sirupem, drogistické potřeby prodávat v menších baleních než v západních zemích nebo dávat do plechovek méně masa. To vše pak zabalí do obalů, které jsou k nerozeznání s těmi například v Německu, a vy pak zjistíte, že ta samá kola najednou chutná jinak u nás a jinak za hranicemi. Dokonce se tyto společnosti nestydí si za takto »pozměněné« výrobky říct vyšší cenu, než jakou platí kupující v zahraničí. Dokud bude běžnou praxí, že čeští občané budou za své peníze dostávat výrobky s prokazatelně horšími parametry, tak budu já i KSČM bojovat proti tomu!

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM