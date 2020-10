Ring volný

Jana Maláčová versus Nora Fridrichová. Obě ambiciózní ve svých profesích. Nemají si co vyčítat. Ministryně Maláčová by své emoce měla umět krotit. Nora Fridrichová, moderátorka pořadu ČT, by neměla zaměňovat veřejnoprávní televizi za bulvár. Jana Maláčová má x možností říct premiérovi svůj názor. K tomu jí ale zřejmě odvaha chybí.

V této pandemické době, kdy lidé často bojují o život či přežití, si obě dámy zaslouží jediné, a to odsouzení.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny