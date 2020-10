Práce a příležitosti

Smutná doba s ještě smutnějšími vyhlídkami. To je letošní podzim. Problém je nejen COVID-19, ale hlavně ekonomická brzda, která byla nyní nařízena.

Má asi podle hygieniků svá opodstatnění. Její následky ale budou mnohem dalekosáhlejší, než je jen krach několika stovek či tisíců hotelů, hospod, posiloven a bazénů.

Tyto profese patří mezi služby. Jenže podobné aktivity, tedy služby a práce v nich tvoří 60 % HDP. Ostatní průmysl, ten, který známe jako klasické továrny, dnes spíše montovny, tvoří zbylých 40 procent. Jenže problém je v tom, že čisté zisky z velké části továren u nás nezůstávají, ale odcházejí za hranice. Jediné, co zde zůstává, jsou zaměstnanci se svými platy. Tedy pracující. Vždyť i energie, které továrny využívají, jsou povětšinou vlastněné cizími…

Důležitým aspektem je i návaznost. Celá ekonomika funguje jako jeden velký přírodní ekosystém. Když z ekosystému vyloučíte byť jen jediný živočišný druh, zahájíte tím celou vlnu výkyvů, které mají dopad ve výsledku i na nejmenší organismy (opačný příklad - Milovice s divokými koňmi a návrat hmyzu). Takovou jednou změnou pak můžete ekosystém změnit v něco zcela jiného.

Podobné je to i v ekonomice. Když zavřete hotely a restaurace, nastartujete tím obrovskou vlnu. O zakázky přímo přijdou i pivovary, lihovary, pekaři, dodavatelé masa a zeleniny, úklidové firmy (praní prádla). Také firmy zajišťující výlety, průvodci, dopravci. V další návaznosti třeba i sklárny, řemeslníci, IT technici. A všichni tito dotčení jsou nuceni začít šetřit, tedy přestanou si dopřávat a nakupovat (dárky, oblečení, elektroniku, ale i jídlo), či využívat jiné služby (kadeřníci, masáže, švadleny…). Nakonec ani práce v továrnách není stoprocentní jistotou, protože když budou lidé šetřit, budou i kupovat méně aut, elektroniky. V zavřených provozovnách se nebude svítit a topit, nepoteče voda… Propouštění tak hrozí dříve nebo později prakticky všude.

Přitom práce je základním motorem. Pohonem jsou sice peníze, ale pokud jednotlivé součástky, i ty nejmenší, nebudou v motoru všechny fungovat a navazovat, motor nepojede.

Práce jako základní zdroj obživy i rozvoje člověka je nosným mottem i pro komunisty, kteří v historii vždy stáli za pracujícím lidem. To, co ještě před měsíci znělo jako zastaralé klišé, by se nyní mělo stát opět realitou. Pracovní trh se změní stejně jako ekosystém, ale může fungovat. Třeba tak, jako fungoval dříve. Chceme vrátit českou potravinovou soběstačnost a naše doma vypěstované potraviny. Co vrátit i pracovní soběstačnost a doma vyrobené hodnoty?

Helena KOČOVÁ