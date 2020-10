Ilustrační FOTO - Pixabay

Komunisté odmítají navýšení rozpočtu pro armádu

Komunisté trvají na tom, že rozpočet ministerstva obrany na příští rok by neměl vzrůst o deset miliard korun proti letošnímu roku, jak o tom v pondělí rozhodla vláda při hlasování o státním rozpočtu na rok 2021. Nehodláme podporovat, aby se z daní českých daňových poplatníků nakupovaly předražené věci pro armádu, řekl novinářům předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Jak hlasovat, doporučí komunistickým poslancům širší vedení KSČM. Proti navýšení peněz pro armádu se vyslovila také předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). »Já upřednostňuji spíše lidi před nákupem různých děl. Pro mne, pokud nedojde k nějaké úpravě tak, jak jsme požadovali, začíná být tento návrh zákona nepřijatelný a opravdu zvažuji návrh na jeho vrácení vládě k přepracování,« uvedla. Zmíněných deset miliard by podle ní mělo zůstat ve vládní rozpočtové rezervě pro potřeby státu v boji proti epidemii koronaviru. »Myslíme si, že tyto peníze by měly být k dispozici pro případnou potřebu v době pandemie COVID-19. Když to zjednoduším, tak pro mě je milejší ty peníze dát pro lidi na zvýšení platů, na zdravotní péči, sociální služby atd., než je dát do tanků,« řekla Vostrá našemu listu.

Pokud vláda předloží návrh zákona o státním rozpočtu do Sněmovny podle pravidel do konce října, rozpočtový výbor se jím začne zabývat 4. listopadu. Kdy postoj k návrhu formulují komunisté, Vostrá nepřiblížila, ústřední výbor se nicméně má sejít 14. listopadu.

Rozpočet na obranu pro příští rok má podle rozhodnutí vlády činit 85,4 miliardy korun. Námitky proti plánu vznesli komunisté minulý týden. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) výzvu komunistů odmítl, stejně jako náčelník generálního štábu Aleš Opata. Ten mimo jiné poukázal na to, že stovky vojáků jsou od jara nepřetržitě nasazeny v boji proti koronavirové krizi a že armáda je efektivním nástrojem pro řešení masivních krizí či přírodních katastrof. Zároveň dodal, že armáda potřebuje moderní techniku, výcvik a kvalitní vojáky.

»Mrzí mě, jak nesmyslným způsobem argumentuje Armáda ČR a její představitelé na návrh KSČM na snížení rozpočtu Armády ČR. Klub KSČM žádným způsobem neohrožuje vybavení armády, ale samozřejmě nemohu souhlasit s tím, že se bez výběrového řízení budou nakupovat věci, které se dají koupit v rámci našich spojeneckých závazků i jinde a mnohem laciněji. Takže bych si vyprosil ty hloupé řeči od náčelníka generálního štábu a od ostatních,« prohlásil Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Roušky pro zdravotníky a sociální pracovníky

Filip na včerejší tiskové konferenci před zahájením říjnové schůze Sněmovny informoval o tom, že KSČM rozdělí zdravotnickým zařízením a sociálním ústavům 200 tisíc roušek, které převzala od KS Číny. Dalších 100 tisíc roušek KSČM dojednala pro Krajskou zdravotní, a. s., tedy pro nemocnice v Ústeckém kraji. Obdržet by je měly ještě předtím, než KSČM na základě výsledků voleb odejde z vedení kraje.

Filip zdůraznil, že prioritou KSČM na probíhající schůzi bude projednat zákony, které jsou v legislativní nouzi. »Tak, abychom byli schopni reagovat na současnou situaci, která se týká pandemie COVID-19,« uvedl.

Jedním z nich je vládní návrh na změny v ošetřovném, který by měla Sněmovna schvalovat zřejmě dnes, a to zrychleně ve stavu legislativní nouze. Podle doporučení sociálního výboru by Sněmovna měla předlohu schválit tak, jak ji navrhuje vláda, to znamená, že rodiče dětí do deseti let by měli mít nárok na dávku po celou dobu uzavření škol nebo karantény dítěte kromě prázdnin či dnů ředitelského volna. Ošetřovné by mělo zůstat na 60 procentech denního vyměřovacího základu. Nově by se mělo poskytovat také lidem, kteří pracují na dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce.

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM) na tiskové konferenci informovala o postoji KSČM k pozměňovacím návrhům, kterými se výbor zabýval. Návrhy počítají nejen s navýšením částky ale i s možností navýšení věku dítěte, na které se dávka pobírá. »Musím říci, že ta debata nebyla bouřlivá, napříč politickým spektrem jsme si uvědomovali, že situace je opravdu vážná a je potřeba urychleně přijmout takový návrh zákona, který opravdu pomůže občanům,« řekla Aulická novinářům.

Připomněla, že například poslanci hnutí SPD navrhují navýšení částky ze 60 procent redukovaného denního základu na 80 procent. S tím KSČM nesouhlasí. »Myslíme si, že 80 procent v současné době není opodstatněné,« uvedla Aulická. Ve hře jsou také tři návrhy KDU-ČSL, které hovoří o navýšení částky na 70 %, 75% a 80 %. »Tyto návrhy jsou ovšem napsané v současné době špatně, protože pokud by byly přijaty v předložené podobě, tak by cílily na navýšení trvalé, to znamená ne pouze v době současné pandemie,« vysvětlila poslankyně.

Komunisté podle ní podporují navýšení ošetřovného na 70 procent denního redukovaného základu. V případě, že lidovci neopraví svoje pozměňovací návrhy, KSČM podle Aulické předloží vlastní pozměňovací návrh počítající s takovým navýšením. »Bude reagovat na současnou situaci, která je u každé rodiny jiná. Někteří se dokážou vypořádat s dočasnou ztrátou financí, někteří jen velmi těžce,« uvedla Aulická.

Pět tisíc pro důchodce má podporu KSČM

Komunisté podle Filipa podpoří také návrhy, které včera Sněmovna projednávala ve druhém čtení. Jde podle něj zejména o jednorázový příspěvek 5000 korun všem důchodcům. »Na mimořádné schůzi kluby ODS a TOP 09 zablokovaly projednání tohoto návrhu podle paragrafu 90, to znamená ve zrychleném čtení, a v podstatě tak znemožnily, aby senioři dostali ten příspěvek postupně od října do prosince,« připomněl Filip. Nyní jde podle něj o to, aby byl příspěvek vyplacen alespoň v prosinci. »Byť nejde o systémové řešení, ale jde o řešení míry inflace, která dosahuje téměř na pětiprocentní hranici, a tedy kompenzaci za míru inflace, za kterou důchodci, ale ani poslanci nemohou,« zdůraznil předseda komunistů. Připomněl, že při schvalování rozpočtu na rok 2020 nikdo nemohl vědět, jakým způsobem se bude vyvíjet ekonomika, ani že přijde krize COVID-19 a že jejím následkem budou i zvýšené náklady seniorů. »Tento příspěvek podpoříme, trváme na tom, aby ještě na této schůzi byl schválen i ve třetím čtení,« dodal Filip.

Stejně tak komunisté podle něj podpoří i další návrhy ve druhém čtení včetně předřazení takových bodů, jako jsou zásoby ropy nebo otázka jaderného zákona, tedy podmínek, za kterých může Česká republika vyjednávat s Evropskou komisí podmínky pro dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany a dalších jaderných bloků.

(jad)