Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovní rozpočtáři souhlasí s odkladem EET

Rozpočtový výbor Sněmovny na svém jednání doporučil plénu Sněmovny, aby souhlasilo s odkladem elektronické evidence tržeb do konce roku 2022, jak schválila vláda.

Ministerstvo financí navrhlo další odklad na základě aktuální situace kolem šíření koronaviru, výhledu ekonomiky a konzultace s podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami. EET je nyní kvůli dopadům šíření koronaviru pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku.

Sněmovna má návrh schvalovat ve stavu legislativní nouze. Pokud na něj poslanci přistoupí, budou moci předlohu prodebatovat a schválit včetně případných pozměňovacích návrhů během jednoho dne.

»Když vám teče do střechy, tak se nestaráte o anglický trávník. My teď musíme primárně zachránit podnikání,« řekla členům výboru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Evidenci tržeb přesto označila za správný nástroj, který pomáhá narovnávat podnikatelské prostředí.

Odklad evidence se bude týkat nejen stávajících oborů, ale i spuštění poslední fáze EET pro obory, které dosud tržby neevidovaly. Jde například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Původně měla být poslední fáze spuštěna letos 1. května. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Podnikatelé ale mohou tržby evidovat nadále dobrovolně.

Program COVID III se zřejmě prodlouží

Výbor doporučil Sněmovně také schválit vládní návrh, který prodlužuje fungování záručního programu COVID III. Původně měl fungovat do konce letošního roku. Program má pomoci podnikatelům postiženým dopady epidemie nového typu koronaviru. Fungovat by měl nejméně do poloviny příštího roku, ale vláda se pokusí vyjednat v Bruselu prodloužení aspoň do konce příštího roku. Peníze ze záručního programu bude možné kromě provozních nákladů využít nově i na investice. I tento návrh má Sněmovna schvalovat ve stavu legislativní nouze zřejmě odpoledne.

Podmínky pro poskytnutí úvěrů se státní zárukou zůstanou podle ministryně financí stejné. Program podle ní umožní získat podporu firmám, které by na půjčku za běžných okolností nedosáhly. V dalším období umožní jejich řádné fungování a přispěje k udržení zaměstnanosti, uvedlo ministerstvo.

Program COVID III funguje od června. Za půjčky v něm ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, mohou získat záruku do 80 procent. Délka ručení jsou tři roky. Maximální výše úvěru je 50 milionů korun. Kapacita programu je 500 miliard korun.

Kompenzační bonus má podporu výboru

S kladným doporučením výboru jde na plénum Sněmovny také vládní návrh na opětovné vyplácení takzvaného kompenzačního bonusu. Jde o příspěvek 500 korun denně podnikatelům, jejichž podnikání omezila nebo znemožnila vláda svými aktuálními opatřeními proti šíření nemoci COVID-19. Příspěvek je určen osobám samostatně výdělečně činným, tedy hlavně živnostníkům, a společníkům malých společností s ručením omezeným, které mají společníky nejvýše dva. Rovněž tento návrh by měla Sněmovna projednávat ve stavu legislativní nouze pravděpodobně odpoledne.

Další podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že příjmy z podnikání musí být u žadatele větší než polovina všech příjmů. U s. r. o. budou moci žádat i společníci bez omezení počtu, pokud jsou členy jedné rodiny. Momentálně mohou podnikatelé žádat až o 15 500 korun za 31 dní nouzového stavu.

O peníze bude možné žádat na finančních úřadech, a to až dva měsíce po skončení bonusového období. Bonusové období, za které je možné o peníze žádat, má skončit s vyhlášeným nouzovým stavem 4. listopadu. Pokud by ale vláda chtěla nouzový stav prodloužit, prodlouží se i bonusové období.

(jad)