Zelenskyj ve vleku ideologie kvůli vakcíně

Ukrajinská vláda schválila v polovině měsíce prodloužení karantény kvůli pandemii do konce roku. Vláda karanténu naposledy prodloužila v srpnu, a to do konce října. Od té doby se situace v zemi zhoršila.

Denně přibývá na 5000 nemocných a až stovka mrtvých. Prognóza hovoří o dalším zvyšování počtu obětí. Ukrajinští politici horečně hledají možné východisko a dostali se kvůli tomu do sporu, který se rychle vyšvihl až na úroveň prezidenta Vladimira Zelenského.

Úvodní »výstřel« v této válce zazněl prvního října. V místní televizi ho vypálil šéf strany »Opoziční platforma – Za život« Viktor Medvedčuk. Prohlásil, že ukrajinskou naději představuje funkční vakcína a tou disponuje Rusko. Medvedčuk vyzval ke spolupráci s Ruskem při řešení problému pandemie.

Americký rozkaz

Zelenskyj okamžitě reagoval, Ukrajince vyzval, aby vyčkali na pomoc EU, která zajistí vakcínu firmy AstraZeneca. Současně kritizoval ukrajinské politiky, že se spoléhají na »neprověřené látky«. Záhy se ozvalo americké velvyslanectví v Kyjevě. V autoritativní demarši velmi se podobající rozkazu prohlásilo, že »Ukrajina nekoupí ruskou vakcínu«. V opozičních médiích se objevila obvinění, že Američané odmítají ruskou vakcínu proto, aby odstranili konkurenci a vydělali na drahém americkém séru.

Šest dnů po svém televizním vystoupení byl Medvedčuk přijat ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Při rozhovoru s ním uvedl, že se nechal v srpnu při dovolené na Krymu očkovat ruskou vakcínou Sputnik V. Očkování podstoupili i jeho syn Bohdan a manželka Oksana. Medvedčuk neuvedl, jak preparát získal, pravděpodobně byl on i příslušníci rodiny zařazeni jako dobrovolníci do závěrečného kola testů. Zelenskyj opět reagoval rychle, na Facebooku nazval Medvedčuka »ojedinělým cynikem«.

Zachraňme životy

To už nevydržel poslanec vládní strany »Sluha lidu« Alexandr Kačura a v místní televizi prohlásil: »Řeknu něco, za co mě část naší frakce asi bude kamenovat. Ale myslím, že prioritou pro stát a každého jeho úředníka musí být zdraví a životy lidí. Nesmí být používány dvojí standardy. Jestli ruská vakcína prokáže svou účinnost, nemáme právo nevyužít možnost zachránit, byť i jediný lidský život v naší zemi. A všichni víme, že nemluvím o jednom životě, ale o tisících.«

Medvedčuk Kačuru podpořil výrokem, že »ruský preparát představuje v současnosti nejefektivnější prostředek v boji s koronavirem«.

Při schůzce s Putinem Medvedčuk žádal, aby Rusko spolupracovalo s Ukrajinou ve věci vakcíny. Putin odpověděl, že Rusko v této věci spolupracuje s více než padesáti státy světa, že je připraveno i na součinnost s Ukrajinou, ale k tomu musí být i vůle ukrajinského vedení. Podle Putina byla navázána spolupráce s Běloruskem a může fungovat i s Ukrajinou »nehledě na jakékoli politické těžkosti«. Podle Putina jde o čistě humanitární věc, otázku péče o lidi.

Dík WHO

Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško o pár dní později oznámil, že vakcína Sputnik V bude k dispozici pro masové očkování ještě koncem října či na začátku listopadu. Už předtím uvedl, že cena jedné dávky se bude pohybovat kolem tisícovky rublů (asi 330 korun) a po zahájení hromadné výroby na nové výrobní lince se bude ještě snižovat. Linka by měla být spuštěna v řádu dní.

Už v září poděkovala Světová zdravotnická organizace (WHO) Rusku za »přípravu bezpečné a efektivní vakcíny«. Prohlásil to na schůzce s Muraškem šéf evropské regionální kanceláře WHO Hans Kluge.

I toto vyjádření mělo vliv na ukrajinské politiky, kteří se podle zdroje z vládnoucí strany »Sluha lidu« pro ruský web Lenta.ru zajímají, jak neoficiálně ruskou vakcínu získat. Prý jich jsou desítky a počet roste. Přitom už několik měsíců vede většina ukrajinských médií ideologickou kampaň, že ruská vakcína je nekvalitní a dokonce zdraví nebezpečná a že je třeba vyčkat preparátu firmy AstraZeneca. Příklad Medvedčuka, který zůstal zhruba dva měsíce po vakcinaci i se členy své rodiny »zdráv a vesel«, však ukrajinským politikům demonstroval, že ruská vakcína už je k dispozici a funguje, proto zájem o ni i v kyjevských vládnoucích kruzích sílí. Strana »Opoziční platforma – Za život« vydala prohlášení, podle něhož prezident Zelenskyj »politizuje humanitární otázku, a to ve chvíli, kdy se řádění koronaviru na Ukrajině zrychluje«. Podle strany neochota Zelenského koupit ruskou vakcínu »podepisuje rozsudek smrti nad řadou ukrajinských občanů«.

(pe)