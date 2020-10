Opět doma. Jak zvládat stres?

Omezení jsou zpět a mnozí z nás musejí chtě nechtě zůstat doma. Ať již starší lidé ze strachu z nakažení, rodiče, kteří zůstávají doma se svými školou povinnými potomky, či lidé, kteří mají nařízenou práci z domova. A pak také ti, kteří o práci přišli. K tomu zprávy o narůstajících počtech nakažených, hospitalizovaných, zemřelých. A konec opatření v nedohlednu. Na každého tak doléhá stres. A každý s ním bojuje po svém. Jenže stres, který je v souvislosti s koronavirem a omezeními všudypřítomný, může být spouštěčem řady psychosomatických zdravotních problémů. Jak s nimi bojovat? A jak stresu přecházet? Pomůže pravidelný lehký jídelníček a průběžné upíjení minerálek, zmapování vlastních emocí i plán dne.

Stres není jen momentální úzkost z přemíry negativních informací i či pracovních úkolů. Velmi často se brzy dostavují i další psychosomatické příznaky. Když jste stresu vystavení delší dobu, stává se spouštěčem bolestí hlavy, poruch spánku, bolestí zad, zažívacích obtíží spojených s bolestmi žaludku, pálením žáhy, nadýmáním nebo poruchami vyprazdňování. Mnozí lidé, zvláště ženy zavřené v domácnosti, velmi často řeší stres zvýšenou konzumací kávy a energetických nápojů, případně jídlem, obvykle nezdravým mlsáním, čokoládou. Na chvíli se jim sice uleví a zlepší nálada, ale k večeru jim dojde, že kromě odbíhání od práce prokrastinují a zároveň jdou naproti kilům navíc, což je zpětně frustruje a ještě zhoršuje celkovou náladu.

Myslete na sebe

Koronavirus změnil všem život a zaběhané stereotypy. Ve většině domácností padlo nejvíce problémů na ženy, matky. Mnoho z nich muselo zůstat doma se školou povinnými dětmi. Do toho ne každá může mít úplně volno, a tak pracují z domova. K tomu jim ale přibyla i zvýšená péče o domácnost, vaření pro děti, které by jinak jedly ve škole, a pro mnohé i nakupování pro své starší rodiče. »Vyčerpaná, nervózní a nevyrovnaná žena nemůže kolem sebe šířit pohodu a dávat svým dětem pocit jistoty. Proto by měla v první řadě myslet na sebe, stejně jako při krizové situaci v letadle, kdy má nasadit kyslíkovou masku nejdříve sobě a teprve pak dítěti. Pokud totiž bude nasazovat masku nejdříve dítěti, může se stát, že během tohoto úkonu omdlí a nepomůže dítěti ani sobě. Proto by i v těchto nelehkých časech měly ženy věnovat velkou péči nejprve sobě – aby měly dostatek energie a síly, díky kterým dokáží podpořit i ostatní,« upozorňuje terapeut Michal Nikodem.

Čas na kvalitní jídlo

Ženy zdánlivě sice mají více času, ale zároveň musí do 24 hodin vměstnat svou vlastní práci, pomoc při školní výuce dětí, péči o domácnost i kreativní a smysluplné trávení většího množství času se svými nejbližšími v uzavřeném prostoru. Měly by zvládnout výkyvy nálad dětí i partnerů, k tomu se přidává starost o seniory v rodině. Častější je i vaření. Přitom jídlo v lednici je mnohdy nálepkou na duševní bolístky a mnoho lidé sklouzává k nezdravému uzobávání jen pro ten chvilkový příjemný pocit v žaludku. »V době zvýšeného stresu ale hraje důležitou roli i kvalitní stravování, napomáhající správnému zažívání se správnou funkcí střev, která jsou hlavním sídlem imunity. Strava by měla být lehká, s omezením na minimum těžkých, tučných a smažených jídel. Hlavní složku by měly tvořit kvalitní bílkoviny, tj. libová masa, vejce a mléčné výrobky (převážně zakysané), spolu s luštěninami, rýží, bulgurem, kuskusem, quinoou, těstovinami (lépe celozrnnými) a pořádnou porcí zeleniny v každé příloze. S pečivem je lepší to nepřehánět, stejně jako s jednoduchými cukry, jejichž přiměřenou konzumaci pokryje čerstvé ovoce. Po zdravém jídle si můžete i zdravě zamlsat – kouskem kvalitní hořké čokolády, nebo třeba lehkým tvarohovým dezertem. Neméně důležitou roli hraje pitný režim, tedy hlavně voda, čaje a ovocné šťávy. Ke stresu určitě nepatří alkohol!« upozorňuje obezitoložka a endokrinoložka MUDr. Alexandra Moravcová.

Nezapomínejte pít

Mnoho lidí má v běžném životě zažité určité rituály. Například ráno čaj k snídani, dopoledne káva a sklenice vody v kanceláři, pak sklenice minerálky k obědu, stejně tak voda ke svačině a čaj večeři. Jenže když zmizí zažité stereotypy, zažité kroky v zaměstnání a člověk je nucen trávit čas doma s ostatními členy rodiny, často dochází k úplnému rozbití i pitného režimu. Maminky se mnohdy starají o to, aby pily jejich děti, ale samy na svou dopolední sklenici vody zapomenou.

Přitom pitný režim je také velmi důležitý, protože na nedostatek tekutin tělo reaguje stejně jako na stres - bolestí hlavy, únavou a dalšími nepříjemnými příznaky. »Už ztráta tekutin na úrovni 2 % tělesné hmotnosti představuje snížení výkonu až o 20 %. Pro celou rodinu se ke každodennímu pití hodí slabě a středně mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek do 1000 mg/l – mohou se pít bez omezení jako součást pravidelného pitného režimu. Při horečkách a dalších situacích, které doprovází zvýšené pocení, kdy je třeba tělu doplnit nejen tekutiny, ale i minerální látky, jsou vhodné silně mineralizované vody (obsah rozpuštěných pevných látek 1500–5000 mg/l).« vysvětluje Alexandra Moravcová.

Jste ve stresu?

Mnozí si ale svou situaci z počátku neuvědomují, snaží se hlavně fungovat a stres je pak převálcuje později, za to s plnou silou. Jak se postavit samotnému stresu, radí Michal Nikodem: »V první řadě je důležité přiznat si, jak celou situaci zvládáte. Je dobré vnímat pozitiva současné situace, ale také důkladně prozkoumat stinné stránky svého stavu (svých stavů), nebagatelizovat je a nezasouvat pod koberec či nemaskovat je konzumací alkoholu, sladkostmi, přejídáním se, nadužíváním sociálních sítí nebo jinými závislostmi. Zamyslete se a zmapujte své emoce. Emoce nás intenzivně ovlivňují – naše mysl není schopna uvolnit se a myšlenky se neustále točí v jednom kruhu, což následně způsobuje napětí, úzkosti nebo pocit paralýzy, psychické i fyzické. Při mapování svých emocí můžete najít strach, smutek, vztek, agresi. Toto vše může mít různé podoby a projevy a někdy dokonce, pod návalem každodenních činností, si ani nevšimneme, že jsme některými z těchto emocí ovládáni.«

Nepoddávejte se strachu

Například strach se může projevovat úzkostlivostí nebo snahou dělat vše perfektně (domácí výuku s dětmi, péči o domácnost apod.). Ať už jde o strach z nedostatku financí, ze ztráty zaměstnání, z onemocnění, o své blízké, z nejisté budoucnosti, z nedostatku jídla atd., je to strach imaginární, vytvořený vlastní hlavou a je důležité ho zhmotnit. Každý to může udělat po svém – někdo se vypíše na papír, jinému pomůže malování, dalšímu jiná kreativní činnost. Někdy stačí i vypovídání se, pouhé vyřčení, pojmenování strachu. Zhmotněním se strach dostane ven z hlavy a té se obrovsky uleví. Vytvoří se kapacita na různé každodenní činnosti nebo třeba i na krátký odpočinek, dobrý spánek, povídání si s rodinou.

Nejen ženy se snaží poradit si se svými problémy po svém, bez odborné pomoci. Obvykle si dají skleničku vína, přečtou si časopis, srovnají cokoliv v domácnosti, dobře se najedí, popovídají si s kamarádkou (nyní s kamerou a kávou před sebou) a pak mají pocit, že se situace zlepšila. »Pokud se při tom cítí dobře, dělají to správně. Pokud si ale neví rady, jsou v úzkých a vidí, že zabředávají hlouběji a hlouběji do začarovaného kruhu závislostí, přejídání, tloustnutí, sebedestrukce, vzteku, agrese, nebo naopak apatie, může jim pomoci terapeut. Velmi dobře to funguje i na dálku s využitím moderních technologií a hned po prvním setkání přichází úleva. Využít služby psychoterapeuta není známkou selhání nebo neschopnosti, ale zodpovědného přístupu k sobě i svému okolí.« dodává Michal Nikodem.

Pracujte, plánujte

Ověřeným pomocníkem proti stresu je plánování. Pláce vás nezavalí, pokud si ji předem rozvrhnete do celého dne. Nezapomínat je nutné i na čas na relaxaci, odpočinek, nebo jinou fyzickou aktivitu. Pokud jste zavření půl dne doma s počítačem, je vhodné najít si chvilku na aerobní pohyb, například běhání venku. Pokud se učíte doma s dětmi, je i pro děti důležité pak úplně vypnout hlavu a zaměstnat tělo na hřišti či hravou procházkou v přírodě. Pokud naopak máte fyzicky náročnou práci, je vhodným partnerem k odpočinku zajímavá kniha a klidný kout.

MUDr. Moravcová k tomu dodává: »Po dobu trvání opatření souvisejících s nákazou koronavirem je dobré vytvořit si plán dne. Od okamžiku, kdy vstanete, až po večerní ukládání dětí. Co, kdy, kdo s čím pomůže, co nakoupit a uvařit, kdy pracovat a jak ohraničit pracovní dobu od volného času, kdy se s dětmi učit – a vše naplánovat tak, aby určitě zbyl čas pro sebe, který využijete k relaxaci, spánku a také pohybu. Můžete si zacvičit ráno, když ostatní ještě spí, nebo se jít proběhnout kdykoliv přes den, když vyšetříte čas. Pobyt na čerstvém vzduchu, v lepším případě i se sluníčkem zvyšuje kondici i imunitu, vyrábí vitamín D a v neposlední řadě zlepšuje náladu. Večer se nenechte stresovat negativním televizním zpravodajstvím a raději se podívejte na zajímavý film nebo si přečtěte hezkou knížku. Můžete si k tomu občas dát i skleničku vína, kterou nezapomeňte doplnit minerálkou.«

Důležití je nepodávat se negativním emocím a věřit v lepší zítřky. A pokusit se každém dni najít něco pozitivního. Dříve nebo později se vše zase rozběhne a vrátí k normálu.

Helena KOČOVÁ

FOTO – pixabay a archiv