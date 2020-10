Nové polské hnutí

Starosta Varšavy a neúspěšný kandidát v letošních prezidentských volbách Rafal Trzaskowski ohlásil založení nového politického hnutí.

Bude se jmenovat Společné Polsko a jeho cílem má být ukončení vlády konzervativní strany Právo a Spravedlnost (PiS). Slavnostní založení iniciativy se odehrálo prostřednictvím videoprojevu, napsala agentura DPA.

Rafal Trzaskowski. FOTO - Wikimedia commons

»Tolik nás toho rozděluje. Člověk by si myslel, že jsme navždy rozděleni,« řekl. »Přesto si myslím, že jsou hodnoty a ideje, které sdílíme společně,« dodal Trzaskowski s tím, že právě proto zvolil název Společné Polsko. Osmačtyřicetiletý Trzaskowski byl v prezidentských volbách z 12. července kandidátem opoziční Občanské koalice proti Andrzeji Dudovi, dosavadnímu prezidentovi podporovanému PiS. Trzaskowski v hlasování Dudovi těsně podlehl a brzy poté oznámil, že chce založit vlastní hnutí. Klasická strana podle Trzaskowského není vhodný formát pro nové uskupení. Podle jeho představ by hnutí mělo doplňovat dosud nejsilnější opoziční stranu Občanská platforma, jejíž je ostatně místopředsedou. Již dříve Trzaskowski uvedl, že v jeho hnutí by se měli angažovat zástupci samospráv i nevládních organizací a »lidé dobré vůle«, kteří budou ochotni bránit občanskou společnost. »Musíme být jako opozice připraveni vyhrát za tři roky či možná dříve volby. Musíme být připraveni převzít moc a vládnout,« řekl v projevu při zakládání hnutí.

Start nového hnutí se musel několikrát odložit - mimo jiné proto, že nedávná další havárie varšavského kanalizačního systému nevrhala na starostovo působení v čele radnice právě pozitivní světlo, připomíná DPA. Podle kritiků hrozí, že Trzaskowského hnutí vytvoří konkurenci v Občanské koalici, čímž opozici vůči PiS oslabí.

(čtk)