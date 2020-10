Ilustrační FOTO - Pixabay

Firmy mohou získat dotaci na nájem

Podnikatelé z uzavřených nebo výrazně omezených oborů mohou od středečních 09.00 žádat o dotaci na komerční nájem. Stát jim přispěje za červenec, srpen a září 50 procent.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které pokračování programu COVID nájemné připravilo, bude žádosti přijímat on-line přes informační systém až do 21. ledna. Vyčleněno je 1,2 miliardy korun. O příspěvek na nájem mohou žádat všichni podnikatelé, kterým vláda v souvislosti se zamezením šíření koronaviru dříve nebo s platností od čtvrtka zavřela, nebo výrazně omezila provoz. Kompenzaci budou moci získat už v následujících dnech, řekl po mimořádném jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Původně byly do pokračování programu zahrnuty stravovací zařízení, hudební a taneční kluby a podobné podniky, kina, kongresy, veletrhy, výstavy. Nárok na podporu mají dále komerčně provozovaná sportoviště jako kurty, kluziště či tělocvičny. Program je otevřený také bazénům a umělým koupalištím, saunám a wellness. Žádat mohou i zoologické zahrady, komerčně provozovaná muzea, galerie, památkové objekty či planetária. Pomoc se vztahuje také na zařízení zaměřená na zájmovou, výchovnou a vzdělávací činnost pro děti a mládež od šesti do 18 let.

Oproti jarní verzi programu odpadla podmínka slevy 30 procent od pronajímatele. Stále ale platí, že při podání žádosti musí zájemce o dotaci doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu. Maximální suma, o kterou bude možné žádat, činí deset milionů korun. Podpora z první a druhé výzvy se nesčítají. Na program se ale vztahuje tzv. dočasný rámec stanovený Evropskou komisí. Jedná se o maximální sumu, kterou může jeden žadatel získat z veřejné podpory. Její výše byla stanovena na 800 000 eur (asi 21 milionů Kč). Do dočasného rámce spadají programu COVID ubytování či COVID lázně.

Podnikatelé zasaženi v souvislosti s první vlnou pandemie mohli od 26. června do 30. září žádat o příspěvek na komerční nájem za duben, květen a červen. MPO v první výzvě přijalo 18 720 žádostí za 2,6 miliardy korun. Na program bylo připraveno pět miliard korun.

(ng)