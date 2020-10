Akademik Glazjev očekává pád dolaru. A co koruna?

Podle Sergeje Glazjeva, akademika Ruské akademie věd a ministra integrace a makroekonomiky Euroasijské ekonomické komise, je nevyhnutelný pád dolaru otázkou několika měsíců. Sdělil to ruskému internetovému časopisu Politnavigator. Glazjev vyvozuje brzkou skokovou inflaci a propad dolaru z několika argumentů: Za prvé – »Volby v USA budou provázet velká kataklyzmata. Strany již nyní vyjadřují vzájemnou nedůvěru. Zjevně dojde i k dalším sociálně politickým otřesům.« Za druhé – »Důvěra k dolaru upadá, svět se ho zbavuje. Pokud před deseti lety byl podíl dolaru na světových platbách 80 procent, dnes je to pouze 40 procent.« Za třetí – »Čína úspěšně buduje ekonomickou obranu a výrazně snížila závislost na Spojených státech, totéž se týká Evroasijského ekonomického svazu.« Za čtvrté – »Deficit amerického rozpočtu je vyšší než 30 procent. K tomu nedošlo ani za světové války.« A nakonec za páté – »Americký finanční systém se rozpadá a experti se rozcházejí pouze ve lhůtách, kdy se zhroutí americký dolarový systém a skrytá inflace finančních bublin přejde do otevřené inflace, která se už dere na spotřební trh. Cena masa v Americe vyskočila asi na dvojnásobek.«

Vzhledem k významnosti, erudici a přesvědčivému odůvodnění autora bych jeho závěr nebral na lehkou váhu. Glazjev uklidňuje čtenáře, že tato argumentace se vztahuje k dolaru, rubl proto propad nečeká. Jenže s korunou je to jinak. Zaregistroval jsem prodeje zlata spravovaného ČNB v době, kdy ho všichni nakupují. Spojené státy přenášejí své potíže na své vazaly, které již chápou jako budoucí konkurenci. Evropská unie jim nedokáže oponovat a silné státy v ní ožebračují slabé; bez Ruska je nám EU k ničemu a bude nám jen škodit. Inflaci se koruna nevyhne nejen kvůli epidemii COVID-19, ale hlavně pro naše vazalské začlenění do části světa ovládané Spojenými státy v úpadku.

Amerika již prohospodařila své ekonomické vítězství ve druhé světové válce a její světový poválečný neokoloniální systém se rozpadá. Nejednotné řízení státu, neschopnost naduté diplomacie, ekonomika v úpadku podřízená vzájemně si konkurující oligarchii vyřazující tržní mechanismy, výrobní závislost na zahraničí, účelově vyvolaný nárůst anarchie spojené s černým rasismem a nebývalým vyostřením politického boje, všeobecný úpadek tradičního hodnotového systému a strmý nárůst obrovských majetkových a sociálních rozdílů ve Spojených státech nevěstí nic dobrého.

Rozsah a hloubka antagonismů nesnese srovnání ani s obdobím války Severu proti Jihu. Jsou podstatnější, složitější, nebezpečnější a vyplývají ze změny globálních poměrů, takže jen v rámci Spojených států je vyřešit nelze.

Amerika si bude muset nejprve přiznat, že už není jedinou supervelmocí, a přejít na vzájemně výhodnou spolupráci s Čínou a Ruskem. Zatím toho není schopna, ale doufejme, že se to časem změní v závislosti na tom, jak se bude zhoršovat její mezinárodní postavení. Jinak se může rozpadnout s katastrofickými důsledky pro celý svět. V Evropě ji nakonec nebudou vzývat už ani v Řeporyjích, náš ministr zahraničí, ani státy jako Albánie, Ukrajina a Polsko.

Čestmír KUBÁT