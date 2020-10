Vážná situace si žádá nová řešení

Jsme v přelomové době, kdy budeme muset přehodnotit své priority. Covidová pandemie zasahuje všechny složky našeho života. Někteří bojují s nasazením vlastního zdraví a života o životy nemocných, jiní se starají o bobtnání svých bankovních kont.

Nůžky příjmových rozdílů se neustále zvětšují. V USA v současné době 10 % nejbohatších domácností vlastní 69 % bohatství země, jedno procento nejbohatších vlastní 30,5 % majetku a 50 % těch na spodním žebříčku vlastní 1,9 % majetku.

COVID přinesl zrychlení existujících trendů v přerozdělování hospodářské činnosti. Jedni bohatnou, většina chudne. Uzavírání hranic má i vliv na globalizaci, rozpadá se mezinárodní spolupráce, narůstá nacionalismus, antiglobalismus a rostoucí nerovnost. Je nedostatek surovin a o zdroje se vedou války.

COVID za sebou nechává obrovské množství mrtvých. Hroutí se celá odvětví hospodářství. Krachují živnostníci i podniky. Život lidí je ochromen.

Dnešní otázka nezní, kdy se vrátíme k normálu a životu před koronavirem, ale co uděláme, abychom COVID přežili jak ve zdraví, tak i ekonomicky. Musíme přemýšlet, co změnit, jak vytvořit nový systém, který bude celkově spravedlivější. Spravedlnost podporuje spolupráci a dodržování společenských zákonů a norem.

Společnost by měla lidi vzdělávat a zajistit jim rovná práva a příležitosti. Dnes se jen málokomu podaří dostat se od nuly mezi finanční špičky. Propustnost mezi nižšími a vyššími společenskými vrstvami je mizivá. Ti nejbohatší si své teritorium žárlivě střeží.

Monopolistické struktury zabraňují obrovské části populace podílet se na růstu HDP na hlavu. Velké firmy jsou vítězi a berou vše. Zbytek má prostě smůlu.

Dodnes volali pravicoví zastánci volného trhu a svobodné demokracie: »Dejte nám volnou ruku, my budeme hospodařit jako soukromníci lépe než stát.« Ale dnes volají: »Státe, dej nám, jinak padnem.« Řídí se pravidlem: »Zisky jsou soukromé, na ty nám nesahejte, ale ztráty musí hradit všichni.« Je to privatizace zisků a socializace ztrát.

Vláda, aby umlčela tyto hlasy, rozdává plnými hrstmi, zadlužuje státní kasu, aby byl v zemi relativní klid. Konec pandemie je v nedohlednu a tak bychom se měli zamýšlet, jak dál v této situaci. Měli bychom se připravovat na podstatné změny stylu života. Končí doba hojnosti, bujarého veselí, nezodpovědného chování vůči budoucnosti.

Musíme myslet, co uděláme zítra, pozítří ale i za půl roku, za rok. Co změnit, co vylepšit, co předělat, abychom jako civilizace přežili, a jaká by měla být společnost zítřka. Nepřipravíme-li se včas, nastane doba chaosu, možná později silné ruky. Tomu bychom měli předejít.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM