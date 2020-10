Polsko a Nord Stream 2

Žijeme v době kapitalismu, nebo nežijeme? Zdá se, že někteří si jeho volný trh vysvětlují po svém. Volný trh je, když v něm my rozhodujeme, co se smí a patří. Tak si to alespoň představují Poláci, kteří – tedy jejich antimonopolní úřad – udělili ruskému Gazpromu pokutu ve výši 175 miliard. A víte za co? Dovolil si stavět společně s některými euroevropskými firmami nový plynovod, tedy Nord Stream 2, a to dokonce položený mimo hranice Polska, v hlubokých vodách Baltu. Hrůza! Tolik drzosti měli Rusové a s nimi spolupracující některé mimoruské firmy!

Prý tento projekt bude mít »negativní vliv na konkurenci na trhu se zemním plynem v Polsku, který má velký význam pro celé hospodářství včetně domácností« - uvedl ředitel úřadu polského antimonopolního úřadu Tomasz Chróstny.

Je jistě možné, že po uvedení plynovodu do provozu se ceny plynu z Ruska změní. Mohou být pro Německo, a zřejmě i pro nás, příznivější, a Polsko, které se nepřipojilo k zemím, jež by tento plyn mělo odebírat, najednou bude v nevýhodě. To Polsko, které se hrdě přihlásilo k odběru amerického kapalného plynu, když ostatní Evropa do toho nemá chuti. Co by Polsko neudělalo pro Američany! Tady tedy hledejme důvod, proč zmíněný polský úřad se tak angažuje.

Na stůl byl vyložen i další trumf. Je jím »bezpečnostní riziko«. Termín pocházející až z centrály NATO, kde, jak známo, hlavní slovo mají Američané. Jenže to by se ani z dálky netýkalo Poláků. Ti přece budou mít bezpečný, i když dražší, americký břidlicový plyn. Proto torpédo proti novému plynovodu bylo vypuštěno z »polských antimonopolních kruhů«.

Polsko je dnes mluvčím Spojených států v Evropě. Plní tedy své zadání a vůbec nevadí, že kapitalismus je systém tzv. volné soutěže. Když je třeba, jak vidno, pak se »volná soutěž« pověsí na hřebík.

Jaroslav KOJZAR