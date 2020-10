Tvrdé zdroje moci nastoupily

Tak nám na Staromáku vše proběhlo dokonale a podle plánu neoliberálů. Jedna z mých zkušeností z ukrajinské mise (2014) je ta z podobných demonstrací s fotbalovými Hooligans. Ti se skutečně používají i jako mocenský nástroj, který řídí většinou tajné služby. Například v Oděse 2. května byly tyto skupiny také skrytě použity. V Oděse ale dal někdo příkaz k přímé likvidaci některých prý proruských občanů (asi neměli na svůj názor podle nich právo). Bylo však zavražděno, zastřeleno, upáleno, uškrceno a kouřem udušeno celkem 48 nevinných lidí. Nejsme sice na Ukrajině nebo v Bělorusku, ale metody tento autokratický globální systém nemění.

Od pátku jsem sledoval zprávy o demonstraci a povolání stovek policistů do Prahy, kde se daly očekávat střety mezi policií a Hooligans. Tyto zprávy působily spíše jako výzva, signální informace osobám, které tyto procesy řídí zvenčí, a zároveň jako návod pro ty, co mají nutkání se pořádně vybít.

Současné vedení magistrátu v čele s primátorem Hřibem (Piráti), posílené nedávnými volbami, nese plnou odpovědnost za toto záměrné pochybení. Kdyby totiž pražský magistrát chtěl a měl politickou vůli a hlavně odpovědnost, shromáždění by nepovolil, třeba učiněním výjimky. Hřib a vedení MHMP naopak vytvořili podmínky tak, aby ke střetu došlo. Dle mého, záměr vyvolat ve společnosti přímý střet mezi vládou a společností je evidentní. Dále také nese magistrát plnou odpovědnost za vystavení a zvýšení rizika šíření nákazy.

Nedělní střet na Staromáku byl teprve taková generálka na nějaké příští budoucí, popřípadě varování a vzkaz Babišovi. Vyzkoušelo se také, jak vlastní potyčky v reálu budou fungovat. Jak například reagují lidé, kteří nejsou přímo organizovaní a možná přišli i v dobré víře, ale nezodpovědně v těchto dobách, vyjádřit svou občanskou neposlušnost. Viděli jsme dívky s květinami, které provokativně a pro hezké záběry přistupovaly k nervózním policistům, podobně jako na Ukrajině, v Bělorusku, ale i Rusku.

Viděl jsem také na několika záznamech, že na hlavy policistů někdo z demonstrujících nesčetněkrát hodil opravdu dlažební kostku. Tak to už nemá nic společného s občanskou neposlušností. Je to trestný čin, pokus o těžké ublížení na těle, napadení veřejného činitele, ne-li v některých případech dokonce pokus o vraždu. Jsme krůček od toho, že zde bude někdo brzy organizovaně házet Molotovovy koktejly a opravdu pak teprve začne tlak na vládu, Babiše a jeho odstranění od moci. Tak to je vysněná demokracie a o tyto špinavé hry a procesy jsme v dobách »totality« byli ochuzeni. A jestli někdo bude smrtelně zraněn, bude to už horká fáze tvrdých zdrojů moci, a to nesmíme dopustit.

Roman BLAŠKO