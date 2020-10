Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda zavřela obchody a služby

Vláda je zděšena z vývoje epidemie koronaviru. Od jejích prvních vážných opatření uplynuly dva týdny a zjevně nezabrala. Již velmi reálně hrozí zahlcení nemocnic a nedostatek přístrojů pro pacienty s vážným průběhem choroby. A tak vláda sáhla k dalším opatřením. Zavřela obchody, provozovny služeb a omezila pohyb občanů.

»Dosavadní opatření nefungují,« přiznal po mimořádném jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Důvodem podle něj je, že část obyvatel opatření nedodržuje. Ministr řekl, že podle průzkumů asi deset procent obyvatel opatření nedodržuje vůbec, dalších 20 procent je dodržuje jen částečně. Odpovědnost neprokázali ani obchodníci, někteří například lákali na víkendové akce, což vedlo ke shromažďování lidí. A tak vládě nezbylo než přitvrdit.

Premiér Andrej Babiš (ANO) zdůraznil, že životy občanů jsou na prvním místě. »Důvod, proč to děláme, je kapacita lůžek. I když máme jeden z nejrobustnějších zdravotnických systémů v Evropě, tak pokud bychom opatření neudělali, zdravotnický systém by zkolaboval kolem 7. až 11. listopadu,« uvedl. Připustil, že opatření jsou vyhlášena narychlo. »Ale nemáme čas,« vysvětlil.

Od čtvrtečních šesti hodin ranních až do konce nouzového stavu 3. listopadu budou tudíž uzavřeny maloobchodní prodejny. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán provoz služeb, což znamená například uzavření kadeřnictví. Ve velkých nákupních centrech budou otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie nebo lékárny. Výjimku budou mít také prodejny pohonných hmot, prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů, tabákových výrobků, prádelny nebo čistírny.

V provozu dále budou moci být autoservisy, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodejny zahrádkářských potřeb, květinářství, prodejny textilního materiálu a galanterie, servisy výpočetní a telekomunikační techniky, prodejny spotřební elektroniky, zámečnictví, provozovny servisu výrobků pro domácnost, myčky automobilů, prodejny domácích potřeb a železářství, provozovny sběru a výkupu surovin či kompostárny. Nařízení se nevztahuje také na banky.

Omezeno je také poskytování ubytovacích služeb, a to s několika výjimkami, jako jsou služební cesty, ubytování pro lidi, jimž byla nařízena pracovní povinnost, nebo cizinců s pracovním povolením. Ubytovat se mohou také osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, nebo lidé přemístění ze zdravotnických či sociálních zařízení. K tomuto přesunu se vláda sice bezprostředně nechystá, ale podle vyjádření Prymuly si tuto možnost kabinet nechává v záloze.

Vláda rovněž omezila přímý kontakt veřejnosti se státní správou na pět hodin dvakrát v týdnu. Lidé by se na úřady měli objednávat předem. »Všude tam, kde je to možné, nařizujeme, aby úředníci přešli na systém home office,« uvedl Prymula. Vláda také vyzvala ostatní zaměstnavatele k podpoře práce z domova, omezení prací, které nejsou nezbytné, a omezení kontaktu se zákazníky.

Kabinet od čtvrtka taktéž nařizuje omezení pohybu a kontaktů. Setkávat se smějí nejvýše dvě osoby, pokud nejsou ze stejné domácnosti. Omezuje se také účast na demonstracích na 100 osob, dosud se mohlo scházet 500 lidí. Na svatby a pohřby bude moci dorazit nanejvýš deset lidí, dosud to bylo 30 osob. Podle ministra Prymuly je omezení volného pohybu osob nejúčinnější formou prevence před šířením epidemie.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Výjimka z omezení pohybu platí pro cesty do práce, nezbytné cesty za rodinou, zajištění životních potřeb, dobrovolnickou výpomoc, poskytování zdravotní, sociální nebo duchovní péče, vyřízení neodkladné úřední záležitosti, účast na svatbách či pohřbech nebo vycestování z republiky. Povolen je také pobyt v parcích nebo na chatách a chalupách, ovšem nanejvýš ve dvou lidech, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Dovolená v hotelu nebo penzionu možná není.

Prymula očekává, že pokud budou opatření dodržována, začne se epidemiologická situace měnit za dva až tři týdny. Na základě zkušenosti s vývojem pandemie ve světě nepovažuje za pravděpodobné, že by bylo nutné udržovat přísná restriktivní opatření ještě v době Vánoc, i když část omezení ještě bude platit. »Myslím, že určitá omezení budou, ale zdaleka nebudou taková, jaká jsou teď,« řekl.

Na jaře byl součástí omezení volného pohybu osob i zákaz cest do zahraničí, protože v řadě evropských zemí byla tehdy epidemická situace horší než v ČR a vláda se obávala zavlékání nemoci do země. Nyní kabinet k podobnému kroku nepřistoupil. Nedával by totiž smysl. Počty nově nakažených v ČR jsou v přepočtu na 100 000 obyvatel nejvyšší v EU.

Ministr Prymula také prvně připustil, že se žáci prvního stupně základních škol nevrátí 2. listopadu do učeben, jak sliboval. Naznačil, že by se mohli do škol vrátit nejdříve třeba jen žáci prvních a druhých tříd.

Pro návrat do ostatních škol stanovil ministr Prymula už dříve jako klíčový ukazatel reprodukční číslo na úrovni 0,8. Údaj udává průměrný počet dalších nakažených, kteří se infikují od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je nižší než 1, epidemie začíná slábnout. Současné reprodukční číslo je podle ministra asi 1,36.

Prymula rovněž řekl, že bylo zahájeno testování tzv. antigenních testů. Bude-li úspěšné, chce jimi vláda nechat otestovat na koronavirus nejprve všechny klienty a zaměstnance sociálních zařízení, a posléze i celou českou populaci.

Na sadu opatření již přišla i řada reakcí postižených subjektů. Asociace hotelů vyjádřila pochopení. Také podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy jsou opatření pochopitelná. Předseda Asociace nákupních center Jan Kubíček řekl, že obchodní centra budou rozhodnutí respektovat, ale nerozumí mu, protože centra by prý byla schopna zajistit bezpečnost ve všech svých obchodech. Silnou nespokojenost vyjádřil tajemník Asociace českých nábytkářů Tomáš Lukeš. Podle něj je zavření obchodů bezhlavým krokem. Všechny opoziční strany vyzvaly občany, aby nařízení respektovali.

(ste)