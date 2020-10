Ilustrační FOTO - Haló noviny

KSČM prosadila debatu o stabilizaci financí

Poslanci se příští úterý budou na návrh předsedkyně rozpočtového výboru Miloslavy Vostré (KSČM) zabývat kontrolou plnění usnesení týkajícího se stabilizace financí. Sněmovna ho přijala začátkem července, když schvalovala poslední letošní navýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun.

Jde o usnesení, které předložil stínový ministr financí za KSČM, člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš. Sněmovna v něm žádá vládu o zpracování plánu konsolidace veřejných financí pro období 2021 až 2027. Podle Dolejše by to umožnilo vést věcněji strategickou diskusi na tato témata. »Vidím v tom šanci na diskusi, která by vyvrátila podezření, do jaké míry jsme schopni se krizí proinvestovat, do jaké míry jsme schopni nebo se musíme z krize proškrtat, či zda hrozí dluhová spirála, nebo dokonce standardní dluhová past, která nastává tehdy, když úroky z dluhu převýší potenciál ekonomiky,« vysvětlil při předložení usnesení Dolejš. Návrh tehdy podpořili poslanci ze všech politických klubů.

Vláda tak měla učinit do 30. září, což se nestalo. »Bohužel, musím konstatovat, že do té doby nepřišel žádný materiál, žádné podklady, žádná vize, žádný záměr vlády, jak se s tímto rekordním schodkem vypořádat,« uvedla Vostrá. Dodala, že 6. října sice obdržela dopis od premiéra Andreje Babiše (ANO), v něm však bylo podle ní napsáno zhruba to, že vláda bude postupovat v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.

Vláda by měla říct, jak se se schodky vypořádat

Cílem předložení tohoto bodu není podle Vostré diskutovat o tom, zda schválení tak rekordního schodku bylo správné nebo ne, protože všichni vidí, že druhá vlna epidemie je silnější a horší, než kdo vůbec mohl očekávat. »Nicméně myslím si, že by bylo férové od vlády, pokud navrhuje schodky v takovýchto rekordních výších, aby nám, kteří o tom rozhodujeme, také řekla nějaký záměr, nějakou vizi, jak se s těmito schodky v následujících letech vypořádat. Jaké záměry má, jak na straně příjmové, tak na straně výdajové,« zdůvodnila poslankyně svůj návrh.

Sněmovna by podle ní měla mít požadované údaje i vzhledem k tomu, že ji čeká projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2021. »Myslím si, že je dobré, abychom tyto údaje měli, aby nám pomohli v našem rozhodování, vzhledem k tomu, že opět je navrhován rekordní schodek, druhý nejvyšší, minus 320 miliard korun,« dodala Vostrá.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Výsledkem úterní debaty by podle ní mělo být konstatování, že vláda nedodržela termín, který jí Sněmovna stanovila. Zároveň by měla Sněmovna stanovit náhradní termín předložení konceptu konsolidace veřejných financí, a to do 30. října. »Abychom ho mohli projednat současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok, a také se střednědobými výhledy,« vysvětlila Vostrá.

S návrhem na zařazení tohoto bodu souhlasilo 47 z 92 přítomných poslanců, nepodpořili ho zástupci vládních stran ANO a ČSSD.

Sněmovna původně schválila letošní rozpočet s deficitem 40 miliard. V důsledku dopadů epidemie koronaviru vláda postupně navrhla zvýšení schodku na 200, poté na 300 miliard korun, a nakonec na půl bilionu.

(jad)