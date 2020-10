Distanční výuka není překážkou pro přihlášky do ankety Zlatý Ámos

Lenka Kawanová z Prahy a Jana Teplá z Vamberka jsou první učitelky, které byly letos nominovány na Zlatého Ámose. Poslat přihlášku mohou žáci základních a středních škol až do konce prosince.

Anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos vstoupila do svého 28. ročníku. Už ten minulý se musel potýkat s nepříznivou situací kolem koronaviru, přesto děti nominovaly přes devadesát učitelů a učitelek, kteří se v několika kolech utkali o titul Zlatý Ámos 2020. A zdá se, že ani tentokrát to bez komplikací nebude.

Obrátili jsme se na zakladatele ankety a jejího ředitele Slávka Hrzala, aby nám řekl, co si o současné situaci myslí: »Není jednoduchá, ale pokud žáci mají svou oblíbenou učitelku nebo učitele, doporučuji je do ankety Zlatý Ámos přihlásit. Navíc při současné distanční výuce se mohou projevit nové schopnosti a vlastnosti pedagogů, které si zasluhují ocenění. A bylo by škoda je pominout.«

Formulář on-line přihlášky je na webových stránkách zlatyamos.cz. Ale jednou z podmínek jsou podpisy 100 osob, které s přihláškou souhlasí. A to může být v současné chvíli problém. »Není nutné podpisy k přihlášce přiložit hned. Stačí je předložit třeba až na regionálním kole. Žáci by si měli dát záležet na vypracování přihlášky, na charakteristice navrhovaného kandidáta i na popisu jedné společné příhody. Přihláška je první informace, kterou porotci o nominovaných dostávají a posuzují,« dodává Hrzal.

Organizátoři tedy doporučují neodbýt přihlášku jednou větou např. »Každá hodina s ní je úžasný zážitek na celý život.« Jak charakteristika, tak popis příhody by mělo být malým slohovým cvičením. Dětem z prvního stupně základních škol mohou samozřejmě pomáhat rodiče. Času na vypracování kvalitní přihlášky je zatím dostatek, uzávěrka je až 31. prosince 2020. Všechny informace o anketě Zlatý Ámos jsou na webových stránkách www.zlatyamos.cz a také na Facebooku.

Kdo se stane Zlatým Ámosem 2021, o tom se rozhodne na finálovém klání 26. března 2021. A o den později se pak uskuteční i tradiční kantorský bál, na němž bude nový Zlatý Ámos slavnostně korunován.

TEXT a FOTO - DTA