Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Vyznamenání se předávat nebudou

Slavnostní akt udělování státních vyznamenání se letos 28. října na Pražském hradě konat nebude. Prezident Miloš Zeman ocenění vybraným osobnostem udělí, předá jim je ale kvůli epidemii koronaviru až příští rok. Vyhověl tak návrhu ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO).

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář uvedl, že se Zeman rozhodl pro zrušení ceremoniálu na základě doporučení od Prymuly, se kterým o záležitosti jednal ve středu. Podle kancléře Hrad seznam všech letošních oceněných zveřejní na svých internetových stránkách 28. října ve 20.00. Státní svátek také připomene slavnostní střídání hradní stráže ve 12.00, na jehož konci zazní státní hymna. Večer bude první nádvoří Pražského hradu nasvíceno v barvách české trikolory.

Udělování vyznamenání v minulosti doprovázel prezidentův projev. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček řekl, že tradiční projev ve Vladislavském sále se v současné době neplánuje, vyjádření prezidenta ale zcela nevyloučil. Hrad podle něj zvažuje různé varianty. Nebude se také konat například setkání prezidenta se zástupci diplomatických sborů působících v Praze.

S prezidentovým rozhodnutím souhlasí i předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. »Považuji to za současné situace za správný krok,« reagoval Filip na rozhodnutí prezidenta a jeho kanceláře. Rozhodnutí ocenili i jiní politici. Také ministr Prymula. »Vážím si toho, že pan prezident dal na mé doporučení a předávání státních vyznamenání 28. října zrušil,« uvedl Prymula, který sám má být jedním z vyznamenaných, proto se snažil dlouho do debat o konání či nekonání ceremoniálu nezasahovat, a to kvůli »své podjatosti«, jak říkal. V minulých dnech ale postoj změnil a rozhodl se u prezidenta v této věci sám intervenovat.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Zeman chtěl původně oslavy státního svátku v omezené míře zachovat. Jejich zrušení považoval za urážku státního svátku. Kancléř včera řekl, že se plánoval ceremoniál pouze za účasti prezidenta a oceněných, kteří by museli mít negativní test na COVID-19 starý nanejvýš 24 hodin, po dobu slavnostního aktu by měli roušky a byli by od sebe nejméně dva metry. Recepce, která se obvykle po ceremoniálu koná, se letos neplánovala.

»Prasata jsou hladová«

Proti konání akce se vyslovila například část opozice. Poukazovala na symboliku toho, že by se slavnostní akt konal v době přísných protiepidemických opatření, kdy vládní nařízení omezují kontakty na nejvýše dvě osoby a kdy platí zákaz konání kulturních akcí. Někteří politici upozorňovali na to, že řada oceněných by kvůli vyššímu věku patřila do rizikových skupin z hlediska nákazy koronavirem.

Mynář kvůli kritice plánovaného ceremoniálu odsoudil pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Ten na Twitteru označil akci za pohrdání občany a za »párty pro papalášskou smetánku«. Napsal rovněž, že jediným důvodem pořádání této akce je, že »prasata jsou hladová«. Mynář Hřibova slova označil za urážku všech vyznamenaných, mezi nimiž jsou i veteráni druhé světové války. »Je to nejstrašnější urážka všech vyznamenaných v téměř stoleté historii udělování státních vyznamenání. Kdyby pan primátor Hřib měl v sobě alespoň trošku slušnosti, tak se všem omluví, okamžitě odstoupí a někde v soukromí si nafackuje,« řekl.

Prymula, Fiala, Trávníček, možná Weiss

Zeman již dříve řekl, že letos ocení asi čtyři desítky osobností. Mezi vyznamenanými bude například Prymula, kterého chce prezident ocenit za zvládnutí první vlny epidemie. Za boj proti koronaviru chce ocenit i zástupce armády, hasičů či policie. Nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva udělí také loni zesnulému zpěváku Karlu Gottovi. Posmrtně vyznamenání udělí rovněž herci Karlu Fialovi, jehož proslavil film Limonádový Joe.

Ocení i herce Pavla Trávníčka. Podle informací ČTK by mezi vyznamenanými mohl být také Peter Weiss, který nedávno po sedmi letech skončil ve funkci slovenského velvyslance v ČR.

(ste)