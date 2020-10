Titanic se potápěl. A nahoře se ještě tančil valčík

Podle televizní informace v jakémsi průzkumu se lidé údajně v šedesáti procentech vyjádřili proti vládním opatřením, pokud jde o koronavir, a zvláště pak proti nošení roušek. Podle odhadu Seznamu prý růst pandemie způsobí, že brzy Babiš nebude mít žádné voliče. Podle exprezidenta Klause je nošení roušek »naprostý, naprostý« nesmysl. Podle zpěváka Hůlky a dalších účastníků protirouškové demonstrace jsou roušky zásahem do svobody a lidských práv. Prezident ho za to zkritizoval, proto 28. října prý osobně na Hradě vrátí obdržené vyznamenání. Jistě si již objednal televizní kamery, aby tak zase nabyl ztrácející se pěveckou popularitu. A současně představitelé pravicových opozičních stran situace zneužívají a volají po odchodu kabinetu. Nestojí je to nic. Nemají zodpovědnost. A vláda, ministr Prymula, mezitím prosí přes televizní obrazovky občany o součinnost, přijímá opatření, která mají poněkud zbrzdit prudký rozjezd nemoci COVID-19, a dokonce zřizuje »polní nemocnici« pražských Letňanech. Odvádí práci, jakou ještě žádná vláda na našem území neřešila. Ministři se omlouvají, že v létě podlehli nátlaku a uvolnili některá jarní opatření, která se vymstila nyní. I tehdy za sebou měla vyčkávací opozici, »myši, které řvou«, a všemožné lobbistické skupiny. Protože se blížily volby, obava z nich nutila k ústupkům, a tak se ustupovalo.

Výsledek známe. Strany čekající v závětří uspěly. Stačila jim jen trumpovská velkohubost. Slova o tom, jak Babiš občany neochránil. Jak ony by to dělaly, nebylo ani třeba vyslovit. A tak i ANO podporující levice se svezla s ním. Kraje a Senát ovládli populisté bez odpovědnosti a s jediným programem – chopit se moci.

Jenže je doba koronaviru. Je třeba něco dělat a ministr Prymula dělá. Mnozí z nás si ovšem myslí, že jich se to netýká, že oni jako zázrak projdou osudím. Možná, že skutečně tak bude, ale co s těmi, kteří zbytečně zemřou, protože oni, ti mladí, silní, se chtěli bavit a třeba i v klidu společně pojídat jídla na dlouhém stole na Karlově mostě? Připadá mně to, jako když se Titanic už potápěl a nahoře se tančilo v rytmu valčíku.

Také u nás při tom lidé umírají na COVID či s »COVIDem«. Ti staří, nemocní, třeba i jinou nemocí, z níž by se, nebýt COVID-19, mohli vyléčit. Co s jejich životy? Oni neměli právo žít? A je mně jedno, jestli »na« nebo »s« koronavirem. Prostě umírají a vláda se snaží něco dělat, aby tomu zabránila. Proto mě rozčilují »ty klacky pod nohama« a politická nezodpovědnost všech sedících »za bukem«, kteří i omylů, protože nikdo ani v takovéto situaci není neomylný, chtějí využít ve svůj prospěch.

Milan ŠPÁS