Hřib poslechl Filipa

Nemocnice se potýkají s nedostatkem personálu, hlavně kvůli rozšířené nákaze mezi zdravotníky. Podle Prymuly se má stav ještě zhoršovat, takže se bude hodit každá ruka.

Už se angažují studenti z lékařských fakult a dalších oborů, kterým vláda uložila pracovní povinnost. To je fajn. Zapojit se prý mohou i ti, co mají jakékoli zdravotnické vzdělání, nebo ti, co prošli nějakým rychlokurzem, seminářem, no, vlastně kdokoli, kdo má dvě ruce a dvě nohy. Český červený kříž nabízí v Praze a v Brně jednodenní kurzy, po kterých mohou dobrovolníci v nemocnicích pomáhat s nejjednoduššími úkony, jako je hygiena nebo podávání stravy nemocným. Česká lékařská komora také vyzvala lékaře žijící v zahraničí, aby se vrátili a vypomohli. Lékařským personálem plánují ČR vypomoci také doktoři z USA.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip ve středu vyzval všechny vystudované doktory z řad politiků, ať už ze Sněmovny, Senátu nebo třeba z magistrátu, aby na chvíli odhodili politický kabát a převlékli se do lékařského. Jeho výzva měla velký úspěch. Jeden už se přihlásil. Výzvu Filipa vyslyšel pražský primátor Zdeněk Hřib. Od příštího úterý má údajně nastoupit jako dobrovolník v jedné z pražských nemocnic. Sice vystudoval lékařskou fakultu, ale povolání lékaře nikdy nevykonával. Doufejme, že zůstane věrný Hippokratově přísaze a tu pirátskou, bartošovskou a sorosovskou nechá prozatím u ledu. Možná tam jde léčit utlačované migranty, nebo chce jenom přelakovat fasádu nemocnice, jež se mu nelíbí, stejně jako tramvaje. Ale ať tak nebo tak, každá pomoc se teď hodí.

Pravdou ovšem je, že žádný lékař by v této koronavirové době neměl čekat na výzvu někoho jiného, měl by jít pomoci sám a okamžitě. Je to taková z nouze ctnost.

Martin KALOUS