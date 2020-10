Vítězství Luise Acreho všeobecně uznáváno

Organizace amerických států (OAS) uznala nedělní prezidentské volby v Bolívii za legitimní, podle ní je na rozdíl od těch loňských neprovázely žádné »podvodné akce«.

Novým prezidentem Bolívie se tak příští měsíc stane ekonom Luis Arce, kandidát socialistické strany exprezidenta Eva Moralese. Vítězství Arceho, jemuž ve středu blahopřál i šéf americké diplomacie Mike Pompeo, podle deníku El País posílí latinskoamerickou levici a pomůže levicovým lídrům v regionu.

K Moralesovi se vyjádřil i Acre, několikrát v tomto týdnu zopakoval, že »pokud nám chce Evo Morales pomoci, bude velmi vítán, to ale neznamená, že bude ve vládě. Bude to moje vláda«. FOTO - Wikimedia commons

Sedmapadesátiletý Arce, který byl 12 let Moralesovým ministrem hospodářství, zvítězil už v prvním kole s jasnou převahou. Po sečtení 91 % má 54,4 procenta hlasů, druhý v pořadí bývalý prezident Carlos Mesa dostal jen necelých 30 %. Hnutí za socialismus (MAS), za nějž Arce kandidoval, získalo také opět většinu v obou komorách parlamentu.

Očekávané povolební nepokoje se v Bolívii nekonaly, Mesa už v pondělí uznal porážku a Arcemu blahopřála i prozatímní prezidentka Jeanine Áňezová, výrazná Moralesova kritička. Do ulic vyšlo jen několik tisíc lidí v Santa Cruz. Loni si po volbách, v nichž vyhrál opět Morales, střety Moralesových příznivců a odpůrců vyžádaly přes 30 obětí.

Podle bolivijského analytika Axela Jordana volili Arceho také odpůrci Moralese, a to i kvůli touze po uklidnění v bolivijské společnosti.

Arce je považován spíše ze technokrata než politika a pochází ze střední třídy, na rozdíl od Moralese, který se prvním indiánským prezidentem Bolívie stal v roce 2006 díky popularitě, již získal jako odborářský vůdce pěstitelů koky. Arce podle analytiků vyhrál i proto, že jako ministr hospodářství snížil chudobu ze 60 na asi 37 % a výrazně zvýšil hrubý domácí produkt (HDP) země.

Otazník stále visí nad tím, kdy se Morales vrátí do země a zda bude stíhán za vzpouru a terorismus. Z těchto činů byl obviněn vládou prezidentky Áňezové kvůli tomu, že po odchodu do Mexika a posléze do Argentiny povzbuzoval své příznivce k protestům a blokádám za svržení vlády..»Není vhodná doba, aby se vrátil,« řekla tento týden šéfka Senátu z hnutí MAS Eva Copaová. Další představitel MAS Sebastián Michel se domnívá, že Morales »nemá zaručen spravedlivý proces«.

(čtk)