Jednodušší pravidla pro dávky

Příspěvek na bydlení nebo přídavky na dítě zřejmě budou lidem vypláceny nejméně do konce roku automaticky v dosavadní výši. Nebude potřeba zatím nárok na ně dokládat.

Schválila to Sněmovna jako jedno z opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

Vládní návrh počítá s tím, že úřady práce by nemusely pro letošní poslední čtvrtletí plošně přehodnocovat výši vyplácených příspěvků na bydlení a přídavků na dítě či zvýšení příspěvků na péči. Lidé by tak měli tyto dávky dál dostávat bez toho, aby museli úředníkům dokládat své příjmy či vynaložené náklady za předchozí čtvrtletí.

Dávky se podle ministerstva práce a sociálních věcí přepočítají jen lidem, kteří už podklady pro poslední čtvrtletí úřadu dodali. Jsou to asi dvě pětiny příjemců. Pokud by obdobná situace byla i v lednu příštího roku a úřady práce by tak jako nyní měly úřední hodiny omezeny na dva dny v týdnu z důvodu pandemie, zrušení povinnosti dokládat a přehodnocovat příjem a náklady by platilo i pro první kalendářní čtvrtletí roku 2021.

Podobný postup prosadilo ministerstvo práce a sociálních věcí během jarní vlny epidemie koronaviru. Návrh má mimo jiné zabránit kolapsu úřadů práce kvůli vyplácení dávek, u kterých se nárok na ně posuzuje každého čtvrt roku. Úřadům práce totiž v polovině října chyběla zhruba desetina zaměstnanců, kteří byli kvůli koronaviru v karanténě nebo na nemocenské. »Lze důvodně předpokládat, že tato úprava přinese zamýšlený efekt spočívající v eliminaci kontaktů občanů v době omezení pohybu a snížení administrativní zátěže Úřadu práce České republiky,« řekla poslancům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Lidé, kteří pobírají některé dávky, musí úřadům práce podle nynějších pravidel dokládat své příjmy a další skutečnosti každé tři měsíce. Potřebné dokumenty musí dodat za skončené čtvrtletí do konce prvního měsíce dalšího kvartálu. Nyní je to tedy do konce října. Pokud by to neudělali, vyplácení pomoci od státu se zastaví. Kdyby potvrzení neposkytli do konce daného čtvrtletí, teď tedy do konce prosince, o dávku přijdou. Podklady úředníci přezkoumávají a podle nich výši příspěvků či přídavku upravují.

Díky navrhovanému dočasnému zrušení povinnosti by podle autorů návrhu ubylo úřadům práce významně administrativy a mohly by se soustředit na vyřizování žádostí o dávky v hmotné nouzi či na kurzarbeitovou podporu firmám. Ministerstvo očekává, že kvůli koronavirové krizi a nařízeným opatřením může žadatelů o podporu přibývat.

