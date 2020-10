Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dohoda o sdílení příspěvků do krizového fondu

Sněmovna schválila unijní dohodu převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, označovanou jako IGA. Dohoda je jednou ze součástí bankovní unie. Senát ji schválil již loni v říjnu.

Smlouva byla podepsaná v květnu 2014. Senát ji tehdy schválil už v prosinci, Sněmovna ale její projednávání v minulém volebním období nedokončila. Vláda proto dohodu předložila oběma komorám znovu.

Pro Českou republiku zatím nevyplývají z této dohody žádné povinnosti. Její účinnost je odložena na dobu, až se ČR stane členem bankovní unie. Proto by také podle vlády neměla ratifikace této smlouvy mít žádné přímé dopady na rozpočet.

Komunisté se schválením smlouvy nesouhlasili. Místopředseda poslaneckého klubu Leo Luzar před hlasováním oznámil, že poslanci jeho strany se zdrží hlasování. Někteří z nich pak hlasovali i proti ratifikaci. Luzar poukazoval na to, že materiál je z roku 2014 a neodráží aktuální situaci v bankovním sektoru EU. »V evropském bankovním systému došlo mezitím k výrazným změnám,« prohlásil a poukázal například na řeckou krizi či migrační krizi a na některá krizová řešení bankovního sektoru. »Návrh neodpovídá aktuální situaci a mohl by Českou republiku zavázat k některým věcem, které by pro nás do budoucna mohly být negativní,« uvedl Luzar. Česká strana by podle něj neměla přistupovat k ratifikaci této smlouvy, pokud si vláda nevyjasní pozici k přistoupení k bankovní unii.

Výhrady k ratifikaci měl i Jan Hrnčíř (SPD). Při hlasování se zdrželi i poslanci ODS.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že pro českou stranu je výhodné dohodu ratifikovat a nesouvisí to se vstupem do bankovní unie. Ministerstvo nyní pro vládu připravuje příslušný materiál a ministryně předpokládá, že navrhne, aby ČR do bankovní unie nevstoupila. Schillerová podotkla, že ratifikaci dokončily již všechny signatářské státy s výjimkou České republiky, Dánska a Polska.

Dohoda řeší především postup, jak se budou postupně slučovat národní fondy pro řešení krizí ve státech náležejících do bankovní unie. Zajišťuje také, že státy mimo tuto unii nebudou prostřednictvím rozpočtu EU hradit případné náklady rozhodnutí, na nichž se nebudou muset podílet.

Projekt takzvané bankovní unie byl reakcí na finanční krizi z roku 2007. Unie, která je tvořena Jednotným mechanismem dohledu a Jednotným mechanismem pro řešení krizí, je primárně určena pro státy platící eurem. Státy mimo eurozónu mají možnost se k bankovní unii připojit uzavřením takzvané úzké spolupráce s Evropskou centrální bankou (ECB). Jedním z pilířů bankovní unie je například centrální dozor ECB nad bankami eurozóny.

(jad)