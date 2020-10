Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda zbrojí na rozhodující bitvu

Křivka nakažených koronavirem v ČR prozatím neklesá, ve středu padl další rekord, když nových nemocných přibylo takřka o 15 000. Vláda ví, že hlavní bitva se teď odehraje v nemocnicích. Otevřela cestu zahraničním zdravotníkům, získala další ventilátory a uvolnila peníze na nákup dalších.

Vláda souhlasila s pobytem vojenských zdravotníků členských zemí Evropské unie a NATO do 300 lidí pro pomoc s epidemií koronaviru. Tým lékařů americké Národní gardy má mít 28 členů. Podle středečního vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly by měli američtí lékaři přijet příští týden. »Zároveň probíhají jednání o možném vyslání zdravotníků i z jiných členských zemí NATO a EU. Abychom vše v případě potřeby mohli rychle realizovat, schválila vláda pobyt až 300 vojenských zdravotníků na českém území po dobu do 90 dnů,« uvedl v ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Doplnil, že zahraniční vojáci budou v případě nasazení v ČR působit beze zbraní a vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem.

Premiér Andrej Babiš (ANO) zase po telefonickém hovoru s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou oznámil, že Evropská komise dodá České republice 30 plicních ventilátorů z krizových skladů Evropské unie. »Další pomoc bude následovat,« ujistila von der Leyenová ve vystoupení, které ve formě videa umístila na internet.

V ČR je podle posledních dat v nemocnicích 1932 plicních ventilátorů. Aktuálně je obsazeno 52,1 procenta.

Vláda má po ruce ještě jednu rezervu, jednoduché ventilátory CoroVent, které vyvinulo České vysoké učení technické. Ty již získaly registraci, bohužel však jen pro nouzové využití. Vláda v pátek také schválila objednávku 500 přístrojů za 250 milionů korun. ČR by měla v nejbližších dnech obdržet i dar 100 ventilátorů od firmy BTL, které celkovou kapacitu posílí, uvedl národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý. Vláda nespala ani v létě, jak s oblibou tvrdí opozice – nakoupila a rozeslala do nemocnic 500 nových ventilátorů.

Další nákupy vybavení

A vláda hodlá »zbrojit« dál. Ministr Prymula na jednání vlády požádal o dalších zhruba 300 milionů korun na nákup zdravotnického vybavení. Krom dalších 600 »dýcháků« nakoupí i lůžka a 1500 přístrojů zlepšujících saturaci kyslíkem, a to na Novém Zélandu. Jednání probíhají prý také s jednou německou a jednou izraelskou firmou. Podle ministra Metnara také Severoatlantická aliance dnes rozhodne o zaslání 60 ventilátorů z aliančních zásob do ČR.

Podle Prymuly je přístrojové vybavení dobré ve fakultních a větších nemocnicích, avšak v menších zařízeních je situace horší. Ta budou tedy prioritně dovybavována.

Vláda již v pátek rozhodla o nákupu 2000 lůžek od dvou českých výrobců, v připravované polní nemocnici v Letňanech z nich bude použita čtvrtina.

Do letňanské polní nemocnice už dorazila většina z pěti stovek lůžek. Zbylá budou přivezena dnes. Dokončena a plně funkční bude nemocnice v neděli, řekl plukovník Ladislav Šlechta. Do polní nemocnice budou přepraveni pacienti, kteří už podstoupili léčbu v běžné nemocnici a jejich stav nebude vážný, ale budou stále pozitivní na koronavirus a vyžadovat lékařskou péči. Organizačně je nemocnice součástí Nemocnice na Bulovce jako oddělení následné péče. Personálně ji zajišťuje armáda.

Antigenní testy

Odborníci ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze již začaly testovat tzv. antigenní testy. Třídenní srovnávací studie by se v Motole mělo zúčastnit přibližně 600 lidí. Takzvaný antigenní test se provádí stejně jako PCR test výtěrem z nosohltanu. Výhodou antigenního testu je rychlejší stanovení výsledku. Je známý během 15 až 30 minut, naopak výsledky PCR testu jsou známé asi za čtyři hodiny. Antigenní testy jsou také levnější. Ministr Prymula stále uvažuje o tom, že by se antigenní testy mohly použít k otestování celé populace. Na něm by se podíleli prakticky všichni lékaři v zemi, včetně zubařů. Velkou roli by sehrávali praktičtí lékaři. Je hodlá ostatně zapojit do boje s koronavirem mnohem více – po jednání vlády Prymula řekl, že by měli ve svých ordinacích testovat pacienty s příznaky. Centrální odběrová místa by přijímala jen bezpříznakové pacienty. Dle očekávání Prymula též oznámil, že vláda patrně požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který dává vládě některé mimořádné pravomoci.

(ste)