Donald Trump. FOTO - Wikimedia commons

Trump dle Obamy úřad nezvládá

Američany čekají za necelé dva týdny zřejmě nejdůležitější volby, v nichž kdy budou hlasovat, a jejich výsledek může ovlivnit životy několika generací na desítky let dopředu.

Na předvolební akci na podporu demokratického kandidáta na prezidenta Joea Bidena to řekl bývalý šéf Bílého domu Barack Obama. Současná hlava státu Donald Trump podle něj opakovaně prokázal, že není schopen seriózně zastávat úřad prezidenta.

Obama na mítinku ve Filadelfii o Trumpovi hovořil velmi kriticky a svého někdejšího viceprezidenta Bidena představil jako jediného kandidáta, který je schopen vrátit úřadu amerického prezidenta ztracený lesk. »(Trump) ukázal, že nemá zájem tu práci dělat a pomoci komukoli jinému než sám sobě a svým přátelům, úřad zastával jako by šlo o reality show, kterou si chce získat pozornost,« řekl Obama.

Exprezident svého následovníka popsal jako člověka, který »uráží každého, kdo ho nepodpoří nebo mu vyhrožuje vězením.«

»Takhle se normální prezident nechová. Netolerovali bychom to u ředitele školy. Netolerovali bychom to u trenéra. Netolerovali bychom to u kolegy v práci. Netolerovali bychom to ve vlastní rodině, s výjimkou nějakého bláznivého strýčka... tak proč bychom to měli snášet od prezidenta Spojených států?,« řekl příznivcům Bidena Obama.

Ve své řeči se Obama pokusil mobilizovat i republikány a hovořil o tom, že by voliči měli při volbách hledět na demokratické hodnoty bez ohledu na stranickou příslušnost.

